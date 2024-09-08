З мінімумом зусиль вони можуть стати гарними свічниками. Як зробити такий ідеальний осінній аксесуар, розповідаємо далі.

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Як зробити свічник з пляшки

Аби подарувати друге життя пляшці з-під вина, усе, що знадобиться крім неї – це тонка свічка, клей для рукоділля та будь-які елементи для декору за бажанням, це може бути фарба в балончику, блискітки.

Якщо ви хочете прикрасити пляшку, почніть з цього. Ви можете пофарбувати її у будь-який колір, зробити на ній написи чи візерунки, покрити клеєм та блискітками. Коли декор буде готовий, можна переходити до створення самого свічника.

Свічник з пляшки: дивіться фото

Для цього розтопіть нижню частину свічки, доки вона не стане достатньо м’якою, щоб вставити її в пляшку, а потім запаліть її, щоб вона почала капати. Коли крапель воску натече достатньо для довершеного вигляду, загасіть свічку.

Тепер при будь-якій нагоді можна насолоджуватися світлом свічки у пляшці, перетвореній на свічник.

До речі, коли свічка розтане остаточно, викидати пляшку не варто. Її можна використати повторно, встановивши наступну свічку.