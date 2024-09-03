Щоб зробити такі ліхтарі, не знадобиться багато часу. Окрім того – вони дуже бюджетні, адже собівартість одного світильника – близько 100 гривень.

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Як зробити стильні бюджетні ліхтарі

Чоловік поділився цікавою ідеєю, як зробити стильні вуличні ліхтарі. Для цього необхідні лише:

дерев'яна палиця, типу держака чи ручки від мітли;

металева канцелярська підставка.

Щоб створити ліхтарі, також треба мати дриль і шурупокрут або ж дриль-шурупокрут, кілька шурупів та аерозольну фарбу. Після цього можна починати робити ліхтарі:

Просвердлити у дерев'яній палиці отвір необхідного розміру. Такого ж діаметру треба зробити отвір й на дні підставки. За допомогою шурупа прикрутити підставку до палиці. Пофарбувати палицю й, за потреби, підставку в один колір. Поставити у підставку свічки й запалити їх.

Вуличні ліхтарі своїми руками: дивіться відеоінструкцію

У результаті на задньому дворі чи в саду буде затишна атмосфера для вечірніх посиденьок з друзями чи коханою людиною. Окрім того, у підставки можна поставити не звичайні свічки, а, наприклад, LED-свічки чи свічки від комах. До слова, свічки також можна захистити кришками, щоб не потрапляла вода.

Собівартість такого ліхтаря сягає близько 100 гривень. Так, вартість палиці й підставки сягає близько 50 гривень за кожну одиницю.