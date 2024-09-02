Як змінився будинок і в яку суму обійшлась фактично казкова трансформація житла, розповідаємо далі.

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Як чоловік зробив зі старого будинку стильне помешкання

Дизайнер Еш Мадзіна разом зі своїм партнером зробив капітальний ремонт, перетворивши занедбане житло на одній з вулиць Лондона на будинок своєї мрії на заздрість всім сусідам. Про етапи трансформації чоловік розповідає у тікток.

Спочатку він нам не сподобався, але ми побачили в цьому будинку потенціал. Єдина порада, яку я можу дати будь-кому, хто проєктує своє житло власноруч, – прислухайтеся до своєї інтуїції. Ми переїхали з новобудови, де вже звикли до білих стін та мінімалістичного дизайну, але я завжди хотів додати в інтер’єрі більше кольору та глибини. Коли нарешті це зробив, то був дуже задоволений результатом,

– каже Еш.

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За словами британця, ремонт обійшовся не дешево, бо тільки за відновлення зовнішньої цегляної кладки довелось віддати 3 000 фунтів стерлінгів (близько 162 тисяч грн), але "воно було того варте".

Минуло два роки після ремонту нашого вікторіанського будинку в Лондоні. Це вже не найпотворніший будинок на вулиці, а прекрасний,

– ділиться чоловік.

Він додає, що одними з його улюблених змін за цей час стали новий паркет і каміни.

У коментарях користувачі мережі хвалять Еша за наполегливість, зусилля та цікаві дизайнерські рішення.

"Ось це будинок з характером", "Мої очі вийшли з орбіт, коли я побачив вашу кухню, ванну кімнату і сад. Завжди думав, що їх найважче правильно облаштувати, а тут все просто чудово", "Коли думаю про те, як збудувати затишний дім, то уявляю собі щось подібне. Приголомшливо", "Я так хвилювався, що з нього зроблять сіру новобудову, але врешті-решт він має чудовий вигляд" – пишуть люди.