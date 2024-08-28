Зробити це можна, відвідавши будинок однієї з героїнь передачі – Брі Ван Де Камп. Як виглядає її житло та сад зараз, розповідаємо далі.

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Як виглядає будинок "відчайдушної домогосподарки"

У США можна побачити та відвідати дім Брі Ван Де Камп – героїні популярного телесеріалу “Відчайдушні домогосподарки”.

Це доволі впізнаваний будинок у блакитних відтінках, що має свій внутрішній сад.

Усередині житла можна знайти два туалети – чоловічий та жіночий, а також кілька кімнат, які, на жаль, стоять порожніми та без особливого декору. З моменту припинення фільмування у цьому приміщенні минуло вже 12 років, тож воно виглядає не найкращим чином.

Як виглядає будинок "відчайдушної домогосподарки": дивіться відео

Те саме стосується й саду. Розкішний внутрішній дворик, який пригадають фанати серіалу, виглядає не надто доглянути, хоча все ще вражає своєю зеленню.

Крім того, можна побачити кухню та офіс Брі Ван Де Камп. Усередину цих кімнат неможливо потрапити, але з вулиці можна побачити, що вони також пустують без своєї серіальної власниці.

Водночас попри певне запустіння помешкання, будинок все ще виглядає доволі розкішно та вражає розмахом, а також викликає захоплення своїм стильним зовнішнім виглядом.