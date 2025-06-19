Ідеєю у мережі поділилася одна з користувачок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у TikTok @ivoadventures.

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Ефектна клумба з велосипеда

У багатьох у гаражі є старий велосипед, на якому ніхто давно вже не їздить. Щоб він більше не збирав пил та не займав додаткове місце, його можна перетворити на стильну та ефектну клумбу. Саме такі композиції часто можна побачити біля кав'ярень чи закладів.

Щоб власноруч зробити клумбу зі старого велосипеда, знадобляться фарба та вільний час. Так, спершу треба повністю пофарбувати велосипед. Щоб це було зручніше робити, то його можна повішати на дерево. Це дозволить і легко пофарбувати усі деталі, і зайва фарба буде легко стікати.

Що стосується фарби, то можна взяти або аерозольну у балоні, або звичайну рідку. Найскладніше буде пофарбувати саме гумові колеса, тому, ймовірно, знадобиться не один балон чи банка фарби.

Поки фарба на велосипеді буде висихати, то варто пофарбувати й інші деталі. Оскільки квіти будуть стояти у двох місцях – спереду у кошику та на багажнику, – то слід продумати, який саме вигляд вони будуть мати. Так, на багажник велосипеда можна встановити невелику валізу чи кошик, а спереду зазвичай велосипеди мають свій кошик.

Як перетворити велосипед на клумбу: дивіться відео

Така клумба стане ефектним доповненням та додасть саду додаткових барв. Крім того, такий декор точно не залишиться непоміченим.

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