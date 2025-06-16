Так, вуличні крісла можна виготовити своїми руками зі звичайних дощок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @woodworkingplan.

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Вуличні крісла своїми руками

Зробити стильні садові крісла для саду можна своїми руками. Для цього знадобляться лише:

дощечки,

шурупокрут та шурупи,

шліфувальний диск,

газовий пальник або фарба.

Так, спочатку слід порізати дошки на частини. Вони можуть бути довільного розміру, адже розмір крісла ви обираєте самотужки. Коли всі дощечки порізані на рівні частини, то можна починати збирати крісла. На цьому етапі також можна зашліфувати дерево, аби воно було приємним на дотик та не залишало подряпин на шкірі чи одязі.

Спочатку слід з'єднати між собою 4 дощечки у квадрат. Це буде основою крісла. Знадобиться 2 таких квадрати, які стануть ніжками крісла.



Основа крісла / Фото @woodworkingplan

Потім слід прикрутити ще 2 дощечки, приблизно на середині ніжок, які стануть основою для сидіння. Коли каркас буде готовий, то можна прикручувати інші дощечки на сидіння.



Як зробити сидіння / Фото @woodworkingplan

У верхньому кутку слід прикріпити 1 дощечку, яка стане опорою для спинки.



Як зробити опору для спинки / Фото @woodworkingplan

Після цього можна кріпити інші дощечки, які стануть спинкою крісла, і вуличне крісло майже готове.



Як зробити спинку крісла / Фото @woodworkingplan

Щоб крісло мало довершений вигляд, його варто обробити фарбою, обпалити газовим пальником чи задекорувати подушками. Автор відео обрав другий варіант і обпалив крісло пальником.



Вуличне крісло / Фото @woodworkingplan

Раніше у мережі поділилися ідеєю, як зробити лавки з дерев'яних піддонів. У тіктоці також опублікували покрокові інструкції, як зробити вуличні меблі.