Так, уличные кресла можно изготовить своими руками из обычных досок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @woodworkingplan.

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Уличные кресла своими руками

Сделать стильные садовые кресла для сада можно своими руками. Для этого понадобятся лишь:

дощечки,

шуруповерт и шурупы,

шлифовальный диск,

газовая горелка или краска.

Так, сначала следует порезать доски на части. Они могут быть произвольного размера, ведь размер кресла вы выбираете самостоятельно. Когда все дощечки порезаны на равные части, то можно начинать собирать кресла. На этом этапе можно зашлифовать дерево, чтобы оно было приятным на ощупь и не оставляло царапин на коже или одежде.

Сначала следует соединить между собой 4 дощечки в квадрат. Это будет основой кресла. Понадобится 2 таких квадрата, которые станут ножками кресла.



Основа кресла / Фото @woodworkingplan

Затем следует прикрутить еще 2 дощечки, примерно на середине ножек, которые станут основой для сиденья. Когда каркас будет готов, то можно прикручивать другие дощечки на сиденье.



Как сделать сиденье / Фото @woodworkingplan

В верхнем углу следует прикрепить 1 дощечку, которая станет опорой для спинки.



Как сделать опору для спинки / Фото @woodworkingplan

После этого можно крепить другие дощечки, которые станут спинкой кресла, и уличное кресло почти готово.



Как сделать спинку кресла / Фото @woodworkingplan

Чтобы кресло имело совершенный вид, его следует обработать краской, обжечь газовой горелкой или задекорировать подушками. Автор видео выбрал второй вариант и обжег кресло горелкой.



Уличное кресло / Фото @woodworkingplan

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