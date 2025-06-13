Це на власному прикладі показав користувач мережі, який стильно оформив стіну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео @altagar1.

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Як зробити стильну TV-зону

Користувач мережі показав, як можна зробити стильну TV-зону своїми руками. Так, чоловік заздалегідь підготував стіну – пошпаклював та пофарбував її. Після того він зняв розміри з телевізора та зробив спеціальний металевий каркас з профілів. Зафіксував їх він звичайними шурупами.

Потім чоловік підібрав дерев'яні панелі та за допомогою клею зафіксував їх на стіні. Зону навколо телевізора він виділив LED-стрічкою.

Після того на каркас з металевого профілю прикріпили лист гіпсокартону, а після – лист, який імітує мармурову поверхню. Знизу зону прикрасили тумбою, а сам телевізор – закріпили за допомогою кронштейна.

Зона біля телевізора своїми руками: дивіться відео

Раніше 24 Канал розповідав, на якій висоті вішати телевізор. Загалом, це залежить від діагоналі екрана, відстані до глядача, і кута огляду.