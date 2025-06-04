Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, натомість старий одяг можна з користю перетворити на щось нове, функціональне й навіть естетичне. Кілька простих, але ефективних способів використати старі футболки вдома, розповідаємо далі.

Також цікаво Можна використовувати з користю: 8 креативних ідей для проєктів зі скляних банок

Декоративні подушки своїми руками

Футболка з яскравим принтом або приємною текстурою може стати оригінальною наволочкою. Просто розріжте її відповідно до розміру вставки та зшийте. За бажанням можна вмонтувати блискавку, щоб наволочку було зручно змінювати.

Сентиментальна ковдра з клаптиків

Зі старих футболок із пам’ятними написами (наприклад, з концертів чи спортивних заходів) можна створити унікальну ковдру. Зшийте квадрати з улюблених футболок у великий плед – і отримаєте річ, яка не тільки зігріває, а й зберігає спогади.

До речі, зі старих клаптикових ковдр своєю чергою також можна зробити домашній декор.

Тканинні серветки для столу

Бавовняні або лляні футболки ідеально підходять для виготовлення серветок. Виріжте квадрати потрібного розміру та зшийте з двох шарів, використовуючи зигзагоподібний шов. Можна комбінувати різні тканини для створення оригінального набору.

Ганчірки для прибирання

Старі футболки – чудова альтернатива паперовим рушникам. Вони не дряпають поверхні, добре вбирають пил і вологу, а головне – їх можна прати й використовувати знову.

Старим футболкам легко знайти застосування / Фото Freepik

Гумки для волосся

З футболок можна зробити яскраві гумки для волосся. Цей варіант не лише зменшує кількість текстильних відходів, а й додає унікальних аксесуарів до вашого щоденного образу.

Тканинний настінний декор

Футболка з улюбленим дизайном може прикрасити стіну – варто лише натягнути тканину на раму або полотно. Це не тільки бюджетне рішення для декору, а й чудовий спосіб зберегти пам’ятний елемент гардероба.

Сумки зі шнурком

Замість одноразових подарункових пакунків використовуйте тканинні мішечки, зшиті зі старих футболок. Вони стануть чудовою упаковкою для подарунків або зручним способом зберігати дрібні речі вдома чи в дорозі.

Іграшки для котів

Поріжте футболку на смужки, зав’яжіть їх у вузли та прикріпіть мотузку – іграшка для кота готова. Вона буде не гіршою за магазинні варіанти, а зробити її можна за лічені хвилини.