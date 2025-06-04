Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, зато старую одежду можно с пользой превратить в нечто новое, функциональное и даже эстетическое. Несколько простых, но эффективных способов использовать старые футболки дома, рассказываем далее.

Также интересно Можно использовать с пользой: 8 креативных идей для проектов из стеклянных банок

Декоративные подушки своими руками

Футболка с ярким принтом или приятной текстурой может стать оригинальной наволочкой. Просто разрежьте ее в соответствии с размером вставки и сшейте. По желанию можно вмонтировать молнию, чтобы наволочку было удобно менять.

Сентиментальное одеяло из лоскутков

Из старых футболок с памятными надписями (например, с концертов или спортивных мероприятий) можно создать уникальное одеяло. Сшейте квадраты из любимых футболок в большой плед – и получите вещь, которая не только согревает, но и сохраняет воспоминания.

Кстати, из старых лоскутных одеял в свою очередь также можно сделать домашний декор.

Тканевые салфетки для стола

Хлопковые или льняные футболки идеально подходят для изготовления салфеток. Вырежьте квадраты нужного размера и сшейте из двух слоев, используя зигзагообразный шов. Можно комбинировать разные ткани для создания оригинального набора.

Тряпки для уборки

Старые футболки – отличная альтернатива бумажным полотенцам. Они не царапают поверхности, хорошо впитывают пыль и влагу, а главное – их можно стирать и использовать снова.

Старым футболкам легко найти применение / Фото Freepik

Резинки для волос

Из футболок можно сделать яркие резинки для волос. Этот вариант не только уменьшает количество текстильных отходов, но и добавляет уникальных аксессуаров к вашему ежедневному образу.

Тканевый настенный декор

Футболка с любимым дизайном может украсить стену – стоит только натянуть ткань на раму или полотно. Это не только бюджетное решение для декора, но и отличный способ сохранить памятный элемент гардероба.

Сумки со шнурком

Вместо одноразовых подарочных пакетов используйте тканевые мешочки, сшитые из старых футболок. Они станут отличной упаковкой для подарков или удобным способом хранить мелкие вещи дома или в дороге.

Игрушки для кошек

Порежьте футболку на полоски, завяжите их в узлы и прикрепите веревку – игрушка для кота готова. Она будет не хуже магазинных вариантов, а сделать ее можно за считанные минуты.