Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, ]хні візерунки, тканини та текстури розповідають унікальні історії, створюючи в домі відчуття тепла й затишку. Не дивно, що такі ковдри все частіше з’являються в інтер’єрах – як модний, ностальгійний елемент декору. Як же їм можна подарувати друге життя, розповідаємо далі.

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Нове життя для старих речей

Якщо ви натрапили на стару ковдру у секонд-хенді й відчули, що не можете залишити її позаду – не ігноруйте цей порив. Навіть пошкоджена чи частково зношена ковдра може стати основою для декоративного виробу, який прикрасить ваш дім. Усе, що вам знадобиться, – це рамка для картини, шматок коркової підкладки та трохи фантазії.

Перед тим як розпочати, переконайтеся, що ковдра чиста. В ідеалі – виперіть її вручну або зверніться до фахівця, якщо виріб особливо старий або цінний. Рамки для картин теж можна оновити: почистити, пофарбувати або задекорувати на свій смак.

Одна з найпопулярніших ідей – використати шматочок ковдри як об'єкт мистецтва у рамці. У тікток користувачка @whimsybarn показала, як без шиття створити декоративну композицію.

Як переробити ковдру на декор: дивіться відео

Вона вирізає клаптик тканини під розмір рамки, додає підкладку з коркової дошки й вставляє все без скляної поверхні. Це дає змогу прикріпити додаткові елементи, як-от цитати або декоративні деталі з матеріалів для скрапбукінгу. Відсутність скла також усуває зайві відблиски, що робить композицію ще приємнішою для ока.

Старі ковдри часто містять складні символи й орнаменти, зокрема зірки – традиційний символ пошуку напрямку. Якщо у вас є більша ковдра з гарним центральним візерунком, можна оформити її в більшу рамку або перетворити на настінну дошку для нотаток. Достатньо прикріпити її до основи, і ви зможете фіксувати на ній шпильками нагадування, фото чи рецепти.

Таке настінне мистецтво ідеально пасуватиме до інтер’єру в сільському стилі. Розмістіть композицію на кухні, в коридорі чи вітальні – і ви одразу відчуєте, як простір наповнюється домашнім теплом. Ця проста ідея дозволяє не лише зберегти частинку минулого, а й додати вашому дому характеру, індивідуальності та душевності.

До речі, не тільки ковдрам можна дати другий шанс. Також не викидайте старі банки та пляшки – з них можна зробити приголомшливий декор для саду.