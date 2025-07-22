Как можно создать садовую дорожку своими руками – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Как бюджетно сделать садовую дорожку?

Ландшафтное оформление участка может существенно ударить по бюджету, ведь немало расходов идут именно на газон, красивые клумбы и саженцы деревьев. В некоторых случаях на создание садовых тропинок остается крайне ограниченный бюджет. Однако не стоит расстраиваться, ведь дорожки можно сделать и своими руками с минимальными затратами.

Гравий или щебень

Щебень может стать идеальным вариантом для создания садовых дорожек. Главное – установить бордюры, чтобы камни впоследствии не рассыпались по территории сада.



Дорожки в саду из щебня / Фото myformalgarden

Камень

Камень – природный материал для создания стильных садовых дорожек. Асимметричные и разложены на одинаковом расстоянии друг от друга они создают стильную атмосферу во дворе.

Дорожка из камня: смотрите видео

Деревянные спилы

Одним из самых бюджетных вариантов создания стильных изысканных дорожек являются деревянные спилы. В сети также показали пошаговую инструкцию, как сделать такую тропинку в собственном дворе.

Тропинка из деревянных спилов: смотрите видео

Брусчатка

Лучшим решением для создания уютного сада и удобных дорожек для прогулок является брусчатка. Она делает ландшафт изысканным, а правильная кладка брусчатки гарантирует, что тропинки будут служить десятилетиями. Хотя сначала такая инвестиция может казаться дорогой, но она долгосрочная и всегда будет иметь хороший вид.

Дорожка для сада из брусчатки: смотрите видео

Ранее в сети поделились, как сделать ландшафтный дизайн во дворе своими руками. Блогерша показала пошаговую инструкцию.