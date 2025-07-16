Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, на щастя, існує кілька ефективних способів запобігти небажаному росту трави. Перевірені поради, як тримати траву під контролем та захистити ваші клумби, розповідаємо далі.

До теми Чому на газоні з’являються коричневі плями: як їх позбутися

Як захистити грядки від трави?

Мульча

Один із найефективніших способів не допустити проростання трави на клумбах – використання мульчі. Вона блокує доступ сонячного світла до насіння трави. Достатньо нанести шар мульчі товщиною близько 7,5 сантиметрів і щороку оновлювати його. Для мульчування підійдуть подрібнене листя, суха трава, солома або деревна тріска.

Регулярне видалення трави вручну

Для невеликих ділянок просте видалення трави руками дає миттєвий результат. Краще поливати ґрунт перед прополюванням – так буде легше висмикнути траву разом з коренем. Для складніших випадків знадобиться садовий ніж або спеціальні інструменти для прополювання. На великих ділянках можна використовувати лопату для повного видалення трави з корінням.

Трава доречна не всюди / Фото Freepik

Саморобні спреї від трави

Щоб точково позбутися окремих ділянок трави, можна використовувати прості спреї на основі оцту. Важливо обробляти тільки небажану траву, щоб не пошкодити інші рослини. Це зручний спосіб для обробки важкодоступних місць.

Правильний вибір сорту трави

Деякі види трави дуже швидко поширюються через кореневища та важко піддаються контролю. Якщо на вашій ділянці росте така трава, важливо ретельно видаляти кореневу систему або застосовувати глибокі бар’єри, щоб не допустити поширення трави на клумби.

Бордюри та крайки проти розповзання трави

Щоб запобігти проникненню трави на грядки, варто встановити бордюри або обмежувачі. Металеві або пластикові бордюри, заглиблені в ґрунт на 10 сантиметрів, допоможуть зупинити кореневища трави. Якщо потрібне більш естетичне рішення – можна оформити крайку клумби камінням або цеглою, створивши чітку межу між газоном і квітником.

До слова, перекопування – не завжди хороший спосіб позбавитися небажаної рослинності. Є більш прості методи догляду за садом.