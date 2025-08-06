Что такое сенсорный сад, как его создать и почему им увлекаются тысячи людей – сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Что такое сенсорный сад?

Эксперт по садоводству Шон Макменеми говорит, что сенсорный сад – это детально спланированное пространство, в котором человек может почувствовать настоящий релакс и гармонию с природой. Его планируют так, чтобы влиять на все 5 органов чувств и при этом – дарить возможность отдохнуть и расслабиться.

В сенсорном саду важны не только внешний вид, но и все запахи, звуки и текстуры.

Представьте себе сад, который танцует цветами, поет звуками и приглашает вас исследовать с помощью прикосновений и запахов – в этом заключается магия хорошо продуманной идеи сенсорного сада,

– отметил Макменеми.

Особенно ценны сенсорные сады для детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и людей, которые сталкиваются с проблемами физического или психического здоровья.



Что такое сенсорный сад / Фото Unsplash

Как создать сенсорный сад?

Как уже говорил Шон Макменеми, сенсорный сад должен влиять на 5 органов чувств. Поэтому, именно от этого и следует отталкиваться, планируя необычное пространство.

Зрение

Для сенсорного сада зрение является главным органом чувств. Поэтому важно, чтобы пространство имело яркие и насыщенные оттенки. Например, оранжево-коричневые бархатцы, насыщенно-фиолетовые ирисы или золотые подсолнухи.

Важно также использовать различные формы и размеры, чтобы возникал визуальный интерес. Это могут быть декоративные травы, интересные скульптуры или садовый декор. Также стоит помнить об отражении, ведь вода или декоративные зеркала могут ловить солнечные лучи и создать волшебное мерцание в саду.

Звук

Звук – второй орган чувств, который должен учитываться при создании сенсорного сада. Так, следует развесить кормушки, чтобы привлечь различных птиц в сад, повесить ветровые колокольчики или установить фонтаны.

Аромат

Приятные ароматы цветов позволяют расслабиться, а потому запахи очень важны в сенсорном саду. Розы, сирень или лаванда наполняют воздух приятными ароматами, которые привлекают бабочек и пчел. В то же время розмарин или мята придадут пространству свежести и бодрости.



Особенности сенсорного сада / Фото Unsplash

Прикосновение

В сенсорном саду важным ощущением является прикосновение. Именно поэтому важно выбирать растения с различными текстурами. К примеру, мягкие листья и шероховатые поверхности коры. Также можно добавить песчаные участки, которые будут добавлять контраста.

Вкус

Не менее важным в сенсорном саду является вкус. По словам экспертов, важно добавлять съедобные растения, чтобы получить максимальное наслаждение от сада.

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