Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, хоча це корисно для деяких рослин, інші краще залишити недоторканими. Які квіти бажано не обрізати до осені, розповідаємо далі.

Які квіти не варто обрізати наприкінці літа?

Ехінацея

Ехінацеї найкраще давати спокій до офіційного закінчення літа. Окрім того, що восени вони забезпечують певну текстуру та структуру у саду, їхні насіннєві головки є важливим джерелом їжі для птахів.

Соняшник

Соняшники також дають насіння з високим вмістом білка, яке забезпечує птахів їжею до глибокої зими. Якщо зрізати їх занадто швидко, сад втратить привабливість для пернатих.

Мак

Після того, як мак відцвіте, важливо залишати рослини цілими, щоб вони пересівалися восени та цвіли навесні та влітку.

Деяким квітам краще давати спокій / Фото Freepik

Бегонія

Ця витривала багаторічна рослина насправді може цвісти до початку осені, тому обрізка влітку передчасна. Крім того, після квітів з’являються привабливі насіннєві головки, і якщо їх залишити, рослини скинуть насіння, і наступної весни випадково з’являться нові паростки.

Гортензія

Багато гортензій зав'язують квіткові бруньки на наступний рік наприкінці літа або на початку осені. Сильна обрізка може випадково видалити квіти наступного року.

Лаванда

Лаванда забезпечує бджіл пізнього сезону другим потоком аромату та нектару, якщо її не обрізати надто рано. Краще дати рослинам природним чином зів’яти та обрізати їх лише навесні, як тільки мине ризик заморозків.

До слова, серпень – це ще не завершення садівничого сезону. Є квіти, які варто посадити наприкінці літа, щоб сад квітнув до осені.