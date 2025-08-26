Однако, нужен ли лаванде особый уход – в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала фермер из Житомирской области Анна Збинская.

Как ухаживать за лавандой осенью?

Лаванда цветет в течение 4 недель и пик цветения в Украине приходится на июнь – июль. Хотя некоторые сорта и могут цвести до середины августа, однако уже сезон лаванды официально можно считать закрытым.

Фермер и мастер по созданию натуральной продукции из лаванды Анна Збинская рассказала, что после цветения кусты следует обрезать. Это обязательный этап осеннего ухода за лавандой.

Путем обрезки мы даем шанс расти новым побегам, а куст не будет разваливаться. Также безусловно нужно держать правильную форму полусферы для того, чтобы лаванда развивалась в своей природе,

– объяснила Анна Збинская.

Кроме того, обрезка защищает лаванду от того, чтобы ветви внутри куста не одревеснели слишком быстро.

Также осенью следует обязательно проверить, чтобы кусты не были слишком густыми и не располагались близко друг к другу. Среди обязательных этапов ухода – изменение режима полива.

Если лаванда обильно поливалась летом, то мы уменьшаем полив. Но нужно учесть, что в этом году не прошло достаточное количество осадков для этих растений, поэтому пока мы можем в основном забыть о поливе кустов,

– добавила фермерша.

С началом осени лаванду при необходимости можно подкормить удобрениями. Говорится о калийно-фосфорных удобрениях, которые укрепят сам куст и корневую систему перед зимним периодом.

