Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple та armstronggarden, осінь – найкращий час, щоб подбати про сад і запобігти проблемам зі шкідниками, рослинами, ґрунтом чи надмірною вологістю. Що для цього варто зробити, розповідаємо далі.

Які роботи варто провести восени у саду?

Аерація ґрунту

Восени ґрунт часто ущільнюється через інтенсивне використання газону й рясні дощі. Це погіршує дренаж, створює калюжі та сприяє розвитку хвороб. Аерація допомагає розпушити ґрунт, покращити циркуляцію повітря й води та зменшити ризик перезволоження.

Прибирання сміття та листя

Купи вологого листя, обрізані гілки чи садові відходи – ідеальне місце для слимаків, равликів та інших шкідників. Вони залишають яйця, які навесні перетворюються на справжнє лихо для рослин.

Тому восени варто регулярно прибирати ділянку: згрібати опале листя, підрізати кущі, видаляти зарослі бур’янів та контролювати стоячу воду.

Посадка кущів

Щоб сад навесні був зеленим та пишним, восени варто подбати про посадку кущів. Помірне тепло та достатня кількість вологи створять ідеальні умови для того, щоб ці рослини прийнялись.

Обов'язкові осінні роботи у саду: дивіться відео

Висаджування цибулин рослин

Крім кущів, восени варто також не забути посадити цибулини своїх улюблених квітів, зокрема тюльпанів та нарцисів. Це дозволяє їм вкоренитися та накопичити поживні речовини перед зимою, пройти період охолодження, який активує цвітіння, та сформувати міцнішу кореневу систему для гарного цвітіння навесні.

Трохи спокою

Іноді саду потрібен відпочинок. Восени головна помилка – надмірний догляд. Не варто косити газон так часто, як улітку, інтенсивно поливати чи вносити багато добрив. Рослини мають поступово входити у стан зимового спокою.

Що ще варто знати про підготовку ділянки до зими?

Осінь – це період підготовки саду та присадибної ділянки до холодів. Зокрема, у цей час важливо подбати про свій газон, аби він пережив зиму та навесні тішив око соковитою травою.

І одним з головних тут питань є косіння трави. З першими днями осені його припиняти не варто, проте коли денна температура стабільно падатиме нижче 10 – 13°C, а трава перестане рости, слід зупинитися та відкласти газонокосарку.