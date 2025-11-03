Волоські, мигдальні, лісові, пеканові горіхи чи каштани – усе це немов магнітом притягує щурів до вашого будинку. Тому головна помилка під час наведення ладу у дворі – це відмова збирати опалі коріхи, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як запобігти появі щурів у дворі?

Для щурів горіхи – як енергетичні батончики: вони багаті на білок і мають привабливий аромат натуральних олій. Коли ви залишаєте їх на землі, це для гризунів ніби запрошення на бенкет. Частину вони запасають на майбутнє, а поруч можуть навіть збудувати гнізда, чекаючи нагоди пробратися всередину.

Тож цієї осені, милуючись барвами листя, не забувайте прибрати все, що лежить під вашими горіховими деревами.

Самі дерева також приваблюють гризунів, тож збирайте врожай вчасно. Волоські горіхи зазвичай достигають із початку вересня до листопада. Мигдаль – із серпня по вересень. Каштани – наприкінці серпня або у вересні.

Як пише видання Homes and gardens, окрім горіхів, є інші рослини, які приваблюють щурів на двір. Це:

Тюльпани, крокуси й гладіолуси – улюблена здобич гризунів. Вони відчувають запах цибулин, особливо у свіжій землі, і швидко їх знаходять. Краще садити нарциси, аліум, мускарі або рябчики. Вони мають запах, який відлякує щурів.

Солодкі яблука, груші, персики чи сливи – справжній делікатес для щурів. Тому експерти радять садити кислі сорти, а також регулярно прибирати опалі плоди й садити поруч м'яту, лаванду чи чорнобривці – їхній аромат гризунам не подобається.

Кукурудза, гарбузи, бобові та коренеплоди приваблюють щурів як джерело їжі. Тому краще вирощувати менш солодкі культури – наприклад, капусту або картоплю, або садити ароматні трави поруч (лаванда, шавлія, м'ята, цибуля, часник).

Бамбук створює щільні зарості, де щури можуть ховатися або будувати гнізда. Деякі види також дають насіння й ніжні пагони, які вони їдять.

