Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, саме тому понеділок стає чудовою нагодою навести лад і задати правильний тон усьому тижню. На яких зонах будинку варто зосередитися, щоб вплинути на відчуття чистоти й додати організованості, розповідаємо далі.

Що варто прибирати щопонеділка?

Помийте посуд

Якщо після вихідних у раковині залишився посуд, ранок понеділка – ідеальний час, щоб розібрати його. Запустіть посудомийну машину або швидко перемийте все вручну, і кухня відразу виглядатиме охайнішою.

Подбайте про підлогу

Вихідні часто приносять у дім дрібне сміття та пил. Почніть тиждень із миття чи хоча б підмітання підлоги. Це не лише освіжить простір, а й покращить якість повітря у приміщенні.

Розберіть білизну

Чиста, але не складена білизна може створювати відчуття безладу. Складіть її у зручний час, наприклад, увечері, дивлячись серіал. Якщо потрібно, запустіть нове прання – так ви уникнете накопичення купи речей до кінця тижня. Особливо корисно в понеділок попрати рушники.

Винесіть сміття

Після активних вихідних сміття у домі зазвичай стає більше. Почніть тиждень із чистих відер – це дрібниця, яка сильно впливає на відчуття свіжості.

Приведіть до ладу кухню

Стільниці й плита часто залишаються після вихідних із плямами та крихтами. Швидке протирання поверхонь зробить кухню набагато приємнішою для користування.

Не забудьте про ванну кімнату

Невелике оновлення у ванній – ще один хороший понеділковий ритуал. Протріть дзеркала, плитку, раковину та унітаз. Регулярне щотижневе чищення допоможе уникнути появи вапняного нальоту, цвілі та грибка.

Навіть невеликі задачі можуть зробити дім чистішим / Фото Freepik

Як постійно підтримувати чистоту вдома?

Як пише The Spruce, щоб житло залишалось чистим, а підтримання ладу вдома не викликало напруження, варто звернути увагу на такі поради:

Рухайтесь поступово – почніть із щоденних дрібних завдань, а з часом додайте більш масштабне прибирання раз на тиждень.

Розподіляйте обов’язки – визначте дні або завдання для кожного члена сім’ї, враховуючи їхній графік.

Не бійтеся просити допомоги – залучайте родичів, друзів чи навіть послуги клінінгу, якщо самостійно складно впоратися.

Будьте поблажливі до себе – якщо не все встигли, не докоряйте собі, а цінуйте вже зроблене.

Слухайте своє тіло – у разі втоми чи поганого самопочуття перенесіть прибирання на інший день.

Як полегшити прибирання вдома?

Контроль безладу та засмічення вдома не обов’язково має бути виснажливою справою.

Полегшити прибирання можна, проводячи розхламлення, зберігаючи засоби для чищення в легкодоступних місцях та використовуючи очищувач повітря чи робот-пилосос.