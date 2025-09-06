Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, саме цю річ забувають мити найчастіше, тому вона накопичує навіть більше мікробів, ніж могла. Як почистити тримач для зубної щітки, щоб виправити ситуацію, розповідаємо далі.

Як почистити тримач для зубної щітки?

Один із найпростіших способів почистити тримач для зубної щітки – це просто кинути його в посудомийну машину. Зробіть це частиною своєї щотижневої рутини та мийте його в посудомийній машині разом з іншим посудом раз на тиждень, щоб він не ставав надто брудним і неприємним.

Водночас інший, більш несподіваний спосіб очищення тримача для зубної щітки – це використання таблеток для зубних протезів. Просто наповніть тримач водою та опустіть туди таблетку для зубних протезів на час, зазначений в інструкції на упаковці. Потім промийте та витріть тканиною залишки бруду.

Підставка для зубної щітки збирає купу мікробів / Фото Freepik

Якщо ж тримач для зубних щіток прикріплений до стіни або його з інших причин не можна помити в посудомийній машині, варто просто помити його гарячою водою з милом, переконавшись, що всі щілини, де можуть накопичуватися пил і мікроби, очищені.

Що робити, якщо тримач для зубної щітки все ще брудний? Якщо після всіх цих способів тримач для зубної щітки все ще має неприємний запах або помітно брудний, краще замінити його.

Які ще речі у ванній є неочікувано брудними?

Часто бруд прихований у місцях, про які всі забувають або взагалі не здогадуються, що вони потребують очищення.

Зокрема, бруднішим, ніж більшість думає, є носик крана. Однак впадати у відчай тут не варто, адже є достатньо ефективний спосіб його очистити та повернути чистоту до ванної.