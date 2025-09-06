Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, именно эту вещь забывают мыть чаще всего, поэтому она накапливает даже больше микробов, чем могла. Как почистить держатель для зубной щетки, чтобы исправить ситуацию, рассказываем далее.

Как почистить держатель для зубной щетки?

Один из самых простых способов почистить держатель для зубной щетки – это просто бросить его в посудомоечную машину. Сделайте это частью своей еженедельной рутины и мойте его в посудомоечной машине вместе с другой посудой раз в неделю, чтобы он не становился слишком грязным и неприятным.

В то же время другой, более неожиданный способ очистки держателя для зубной щетки – это использование таблеток для зубных протезов. Просто наполните держатель водой и опустите туда таблетку для зубных протезов на время, указанное в инструкции на упаковке. Затем промойте и вытрите тканью остатки грязи.

Если же держатель для зубных щеток прикреплен к стене или его по другим причинам нельзя помыть в посудомоечной машине, стоит просто помыть его горячей водой с мылом, убедившись, что все щели, где могут накапливаться пыль и микробы, очищены.

Что делать, если держатель для зубной щетки все еще грязный? Если после всех этих способов держатель для зубной щетки все еще имеет неприятный запах или заметно грязный, лучше заменить его.

Какие еще вещи в ванной являются неожиданно грязными?

Часто грязь скрыта в местах, о которых все забывают или вообще не догадываются, что они нуждаются в очистке.

В частности, грязным, чем большинство думает, является носик крана. Однако отчаиваться здесь не стоит, ведь есть достаточно эффективный способ его очистить и вернуть чистоту в ванную.