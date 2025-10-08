Для этого достаточно обычных воздушных шариков и нескольких кусочков скотча. Секретом поделилась авторка аккаунта @pv_decor_ в тиктоке, передает 24 Канал.
Смотрите также Зачем люди со всего мира вешают пластиковые бутылки на двери: это объяснение вас удивит
Как это работает?
Секрет прост: обычные воздушные шарики нужно надуть воздухом, завязать, а затем зафиксировать на потолке с помощью прозрачного скотча. Если расположить их под разными углами, создается иллюзия, что шарики летают – почти как гелевые.
Такой способ позволяет сэкономить от 200 до 500 гривен, в зависимости от количества шариков. К тому же в отличие от гелиевых, эти шарики не оседают уже через несколько часов – декор может держаться несколько дней подряд.
Как сэкономить деньги на гелевых шариках: смотрите видео
Какого важного совета следует придерживаться?
Чтобы "гелевый" эффект выглядел максимально реалистично, стоит:
- использовать обычный скотч, а не двусторонний, ведь он оставляет следы на потолке;
- крепить шарики ближе к освещению, чтобы создать эффект легкости;
- подбирать цвета в единой гамме – это придаст праздничности без перегрузки.
Поэтому, не обязательно тратить большие суммы, чтобы украсить праздник. Немного креатива – и ваш декор будет выглядеть так же эффектно, как у профессиональных оформителей.
Как замаскировать "некрасивые" места на стенах?
- Ранее пользовательница TikTok предложила интересный лайфхак, который поможет скрыть царапины и неприглядные элементы на стенах.
- Суть проекта – создать из двух одинаковых фоторамок открывающуюся конструкцию.