Идея заключается в том, чтобы создать открывающуюся конструкцию, которая маскирует непривлекательный элемент, но оставляет к нему доступ. Для этого проекта понадобится немного: две одинаковые рамки, небольшие петли, любое фото, картинка или декоративная бумага, чтобы заменить стандартный белый паспарту, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Как скрыть непривлекательные места в доме?
Суть хака – соединить две одинаковые фоторамки петлями. Благодаря этому рамки будут открываться и закрываться, как дверцы, обеспечивая быстрый доступ к тому, что спрятано позади.
- Спрятать термостат или другой объект с помощью красивой рамки очень просто.
- Выньте стекло, заднюю часть и паспарту из обеих рамок.
- Положите их друг на друга и с помощью отвертки прикрепите две петли с одной стороны. Для горизонтального расположения – крепите с короткой (30 сантиметров) стороны. Для вертикального – с длинной (40 сантиметров) стороны. В результате вы получите две рамки, открывающиеся "как книжка".
- В одну рамку поверните стекло, картинку и задник, а вторую оставьте пустой.
- По желанию можно декорировать паспарту тканью, обоями или собственным дизайном.
- На обратной стороне пустой рамки прикрепите клейкие полоски, чтобы зафиксировать ее на стене. Убедитесь, что полоски не видно извне.
- Приклейте конструкцию на стену так, чтобы она закрывала непривлекательный объект.
Какой есть еще способ скрыть несовершенства в интерьере?
Как пишет Apartment Therapy, самый простой способ замаскировать неприглядные мелочи в интерьере – сложить стопку любимых книг или журналов. Например, разместить их на тумбе под телевизором, чтобы отвлечь внимание от кабелей или проводов. Добавить стиля можно с помощью декоративных деталей – винтажных чемоданов или коробок, которые создадут дополнительную высоту. Такой прием работает и на полу: стопки легко скроют удлинители, царапины на стене или другие недостатки. Библиофилам с большими книжными коллекциями это точно пригодится.
Как спрятать розетку?
Если ребенок не тянет пальцы в рот, то часто – в розетку. Пластиковые заглушки защищают, но выглядят некрасиво. Есть отличное решение – спрятать розетку за картиной. Для этого нужны: небольшая картинка с твердым задником, прозрачные заглушки, клей и набор настенных накладок. Суть в том, чтобы приклеить заглушки к заднику картины, правильно выставить их по разметке, а потом просто "надеть" картину на розетку.