Идея заключается в том, чтобы создать открывающуюся конструкцию, которая маскирует непривлекательный элемент, но оставляет к нему доступ. Для этого проекта понадобится немного: две одинаковые рамки, небольшие петли, любое фото, картинка или декоративная бумага, чтобы заменить стандартный белый паспарту, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как скрыть непривлекательные места в доме?

Суть хака – соединить две одинаковые фоторамки петлями. Благодаря этому рамки будут открываться и закрываться, как дверцы, обеспечивая быстрый доступ к тому, что спрятано позади.

Спрятать термостат или другой объект с помощью красивой рамки очень просто.

Выньте стекло, заднюю часть и паспарту из обеих рамок.

Положите их друг на друга и с помощью отвертки прикрепите две петли с одной стороны. Для горизонтального расположения – крепите с короткой (30 сантиметров) стороны. Для вертикального – с длинной (40 сантиметров) стороны. В результате вы получите две рамки, открывающиеся "как книжка".

В одну рамку поверните стекло, картинку и задник, а вторую оставьте пустой.

По желанию можно декорировать паспарту тканью, обоями или собственным дизайном.

На обратной стороне пустой рамки прикрепите клейкие полоски, чтобы зафиксировать ее на стене. Убедитесь, что полоски не видно извне.

Приклейте конструкцию на стену так, чтобы она закрывала непривлекательный объект.

Какой есть еще способ скрыть несовершенства в интерьере?

Как пишет Apartment Therapy, самый простой способ замаскировать неприглядные мелочи в интерьере – сложить стопку любимых книг или журналов. Например, разместить их на тумбе под телевизором, чтобы отвлечь внимание от кабелей или проводов. Добавить стиля можно с помощью декоративных деталей – винтажных чемоданов или коробок, которые создадут дополнительную высоту. Такой прием работает и на полу: стопки легко скроют удлинители, царапины на стене или другие недостатки. Библиофилам с большими книжными коллекциями это точно пригодится.

Как спрятать розетку?

Если ребенок не тянет пальцы в рот, то часто – в розетку. Пластиковые заглушки защищают, но выглядят некрасиво. Есть отличное решение – спрятать розетку за картиной. Для этого нужны: небольшая картинка с твердым задником, прозрачные заглушки, клей и набор настенных накладок. Суть в том, чтобы приклеить заглушки к заднику картины, правильно выставить их по разметке, а потом просто "надеть" картину на розетку.