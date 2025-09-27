Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, для эффекта высокого потолка не обязательно браться за ремонт с перестройкой. Достаточно нескольких удачных приемов с краской, чтобы потолок выглядел заметно выше. Как воплотить это в жизнь, рассказываем далее.

Как сделать потолок выше с помощью краски?

Сочетайте цвета потолка и стен

Краска для потолка – это не отдельный элемент, она работает в паре со стенами. Темные оттенки на стенах могут приближать пространство, а светлый потолок будет создавать ощущение высоты. Благодаря этому взгляд поднимается вверх, и потолок кажется дальше, чем есть на самом деле.

Выбирайте светлые и отражающие оттенки

Ярко-белый или очень бледный потолок отражает максимум света, визуально открывая пространство. Это классический прием, который работает почти в любой комнате. Светлые цвета создают эффект воздушности, и комната выглядит больше и выше.

Впрочем, можно использовать и другой подход – сделать потолок насыщенного, но яркого оттенка, к примеру бирюзового или желтого. В таком случае цвет подтягивает взгляд вверх, и потолок кажется более отдаленным.

Играйте оттенками одного цвета

Еще одна популярная техника – красить потолок светлым вариантом цвета стен. Например, если стены нежно-серые, выберите для потолка на тон-два светлее серый. Такой подход создает мягкий контраст и одновременно сохраняет гармонию в интерьере. Это ненавязчиво приподнимает потолок и добавляет ощущение простора.

Цветовое погружение

Покраска потолка и стен в один оттенок – смелый, но действенный прием. Он убирает резкую границу между потолком и стенами, благодаря чему пространство воспринимается как единое целое. В результате комната выглядит выше и объемнее.

Как выбрать краску для потолка?

Как пишет Elf Decor, виды интерьерных красок очень разнообразны. Однако, чтобы выбрать правильную, стоит учитывать такие нюансы:

Долговечность – краска должна выдерживать различные условия эксплуатации, что особенно важно для кухни и ванной.

Влагостойкость – хорошо, когда краска выдерживает мытье стандартными средствами.

Отделка – зависимости от предпочтений можно выбрать матовые, полуматовые, глянцевые и полуглянцевые финиши.

Покрывность – чтобы сэкономить, стоит выбирать краску с высокой укрывистостью, что легко перекрывает предыдущее покрытие.

Как поднять потолок другими способами?

Покраска – это не единственный способ сделать потолок дома визуально выше. Также подобного эффекта можно достичь с помощью освещения.

В частности, поднять потолок можно путем использования настенных бра, настольных ламп и торшеров, которые направляют свет вверх или в стороны.