Классическое правило малярных работ – всегда красить потолок первой. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему сначала нужно красить потолок сначала
Гравитация – вещь коварная. Краска с потолка может капнуть на стены, и, если они уже окрашены, то будет очень обидно.
Кроме этого, когда потолок уже окрашен, значительно легче потом аккуратно "подвести" стены к потолку, чтобы создать чистую линию. Если же делать наоборот, то потолок по краям будет выглядеть неаккуратно.
Совет. Когда красите стены, заклейте края потолка малярным скотчем – так вы точно не заляпаете покрытие. Если же вы покрасите сначала стены, заклеите их края и перейдете к потолку – значительно больше шансов, что краска таки где-то подтечет.
Порядок действий при покраске комнаты:
- Сначала красится потолок;
- На втором этапе зарисовываются углы и края стен;
- Затем уже зарисовываются большие площади стен валиком.
Плинтусы, двери и рамы лучше следует красить последними, после высыхания стен.
А ранее мы рассказывали, как избавиться от желтых пятен на потолке.