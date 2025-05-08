Как избавиться от желтых пятен на потолке – сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Как удалить свежие пятна от воды

Самыми распространенными причинами появления желтых пятен на потолке является повреждение крыши, протекание сантехники, засорение водосточных желобов и плохая вентиляция. Перед тем, как устранять эстетические недостатки внутри, следует установить, почему появились пятна. Так, возможно, придется что-то починить или же сделать ремонт, обратившись к специалистам.

Когда причина протечки устранена, можно возвращаться к эстетическому вопросу. Так, если пятна на потолке новые, то их устранить очень просто. Главное – действовать быстро.

Так, для удаления свежих пятен на потолке следует смешать уксус и воду в равных пропорциях. Этот раствор следует залить в бутылку с распылителем и нанести на пораженный участок. Раствор воды и уксуса следует оставить на желтых пятнах около на 10 – 15 минут, чтобы проникла смесь. После того чистой губкой следует вытереть пораженный участок и смыть уксус. Другой губкой или тканью следует насухо вытереть место, где было пятно.

Как удалить старые желтые пятна от воды

Чем дольше существует пятно, тем труднее от него избавиться. Обычно, они проникают глубоко в участок, а потому отмыть их не так просто.

Чтобы избавиться от застарелых пятен от воды на потолке, следует использовать отбеливатель. Так, в бутылке с распылителем следует смешать воду и отбеливатель в пропорциях 3:1.

Как и с уксусом, раствор с отбеливателем следует распылить на пятно и оставить на 10 – 15 минут. После того с помощью ткани или губки пятно следует вытереть начисто, смыть водой и вытереть насухо.

Можно ли просто закрасить желтое пятно

Иногда может появиться мысль, что потолок проще закрасить, чем отмыть пятно. Однако это может быть серьезной ошибкой. Если не устранить причину протекания, то со временем пятно может стать еще больше и серьезнее.

Важно, что перед покраской потолка следует нанести грунтовку, которая заблокирует пятна, а уже после – наносить новый слой краски.