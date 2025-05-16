Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Главное – сделать правильный выбор. Об этом пишет 24 Канал.

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Обои или покраска стен: что выбрать

Крашеные стены, особенно с использованием моющей краски, служат дольше. Также их легче очищать от грязи, что достаточно удобно для кухни или детской комнаты.

Зато обои, особенно бумажные, могут быстрее загрязняться или повреждаться. Хотя существуют виниловые или флизелиновые варианты, которые можно протирать влажной губкой.

Также, если дома хорошие стены, то покраска обойдется дешевле.

Однако есть нюанс – если стены старые и отслаиваются, то они обязательно требуют снятия старой краски, грунтования, шпаклевки и выравнивания. Поэтому обои в таком случае будут экономным и быстрым вариантом.

Вывод:

Выбирайте обои, если дома старые стены, и вы хотите легкий косметический ремонт без тщательной подготовки.

Выбирайте покраску, если делаете долговременный ремонт, цените практичность и легкость в обновлении интерьера в будущем.

Конечно, все индивидуально, и часто значение имеет эстетический вкус. В некоторых случаях идеальным решением будет комбинация обоев и покраски – например, акцентная стена в обоях, а остальные – окрашены.