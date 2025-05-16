Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Головне – зробити правильний вибір. Про це пише 24 Канал.

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Шпалери чи фарбування стін: що обрати

Фарбовані стіни, особливо з використанням миючої фарби, служать довше. Також їх легше очищати від бруду, що досить зручно для кухні чи дитячої кімнати.

Натомість шпалери, особливо паперові, можуть швидше забруднюватися або пошкоджуватися. Хоча існують вінілові або флізелінові варіанти, які можна протирати вологою губкою.

Також, якщо вдома хороші стіни, то фарбування обійдеться дешевше.

Однак є нюанс – якщо стіни старі та відшаровуються, то вони обов'язково потребують зняття старої фарби, ґрунтування, шпаклювання та вирівнювання. Тому шпалери в такому випадку будуть економнішим та швидшим варіантом.

Висновок:

Обирайте шпалери, якщо вдома старі стіни, і ви хочете легкий косметичний ремонт без ретельної підготовки.

Обирайте фарбування, якщо робите довготривалий ремонт, цінуєте практичність та легкість в оновленні інтер'єру в майбутньому.

Звісно, все індивідуально, і часто значення має естетичний смак. У деяких випадках ідеальним рішенням буде комбінація шпалер і фарбування – наприклад, акцентна стіна в шпалерах, а решта – пофарбовані.