Уникнути цього, зокрема, має допомогти правильний клей для шпалер. Він грає ключову роль у забезпеченні довготривалої та якісної фіксації. Що варто знати, аби обрати найкращий варіант, розповідає 24 Канал.

До теми Швидко та легко: лайфхаки, що допоможуть поклеїти шпалери

Тип шпалер

Шпалери можна розділити на кілька груп, наприклад, паперові, вінілові, флізелінові або текстильні. Для кожного з цих типів може знадобитися інший клей.

Почніть з визначення типу шпалер, які ви плануєте використовувати. Наприклад, важкі вінілові шпалери потребуватимуть більш міцного клею, що забезпечить надійне утримання.

Застосування

Врахуйте, де саме ви будете клеїти шпалери. Наприклад, для вологої кімнати (ванної, кухні) потрібен водостійкий клей.

Вид клею

Є різні види клеїв для шпалер, такі як готові до використання або порошкові (які потребують змішування з водою). Обирайте залежно від ваших вподобань та вимог.

Клей відіграє важливу роль під час поклейки шпалер / Фото Pexels

Властивості клею

Перевірте, чи має клей необхідні властивості, наприклад, довготривале зчеплення, легкість в нанесенні або можливість коригувати положення шпалер.

Також важливим елементом є час висихання клею. Зазвичай це займає від 5 до 20 хвилин, але варто вибрати продукт, який допускає деякий запас регулювання.

Хімічний склад клею

Хімічний склад клею впливає на його властивості зчеплення, а також на стійкість до вологи та грибків. Варто перевірити, чи не містить клей шкідливих для здоров’я та навколишнього середовища речовин.

Вибираючи клей для шпалер, варто зупинити свій вибір на продуктах на водній або целюлозній основі, які є екологічними та менш шкідливими.

Відгуки та рекомендації

Перед покупкою прочитайте відгуки й рекомендації інших користувачів, щоб зрозуміти, як клей справляється у реальних умовах.

Також врахуйте ціну і марку клею. Якісна продукція не обов’язково має бути дорогою, але варто обирати перевірених виробників, які гарантують високу якість.