Поэтому, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это не означает, что низкие потолки должны ограничивать дизайнерские амбиции. Один из самых простых и одновременно эффективных способов сделать пространство визуально выше – это правильно подобранное освещение. Какой свет хорошо сработает в помещении с низкими потолками, рассказываем далее.

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Свет вместо высоты

Традиционное верхнее освещение может подчеркивать ограниченность пространства, особенно если это массивная люстра или центральная лампа. Она привлекает внимание к потолку, который и без того кажется близким.

Чтобы избежать этого эффекта, дизайнеры советуют обратиться к альтернативным источникам света – настенным бра, настольным лампам и торшерам.

Эти варианты не только добавляют света, но и создают иллюзию пространства.

Особенно эффективны светильники, направляющие свет вверх или в стороны, а не вниз. Отраженный свет от стен и потолка расширяет визуальные границы комнаты, делая ее светлее и просторнее.

Настенные бра – локальный свет с большим эффектом

Настенные бра – идеальный выбор для комнат с низкими потолками. Они не занимают место на полу или мебели и могут освещать отдельные зоны – от кровати до темных углов.

Важно выбирать модели без абажуров, направляющих свет вниз. Открытый свет, направлен вверх или в сторону, поможет поднять потолок визуально.

Этот тип освещения особенно хорошо работает в длинных помещениях – например, в коридорах или узких гостиных, где каждый сантиметр имеет значение.

Освещение формирует впечатление от жилья / Фото Freepik

Лампы – функциональность и декор одновременно

Настольные лампы и торшеры также имеют важную роль в формировании визуальной высоты пространства. Их свет обычно мягкий, рассеянный, часто направлен вверх или в стороны. Такое освещение не только делает комнату уютнее, но и визуально расширяет ее.

Отдельное внимание стоит обратить на лампы необычной формы – они становятся дополнительным элементом декора. Например, торшер интересной, каскадной конструкции, может создать эффект объема и привлечь взгляд от пола вверх.

Если верхнее освещение все же нужно

В случаях, когда без верхнего освещения не обойтись, стоит обратить внимание на встроенные точечные светильники с возможностью регулировки направления света. Их можно наклонять так, чтобы свет не бил просто вниз, а подсвечивал стены или элементы интерьера.

Еще один лайфхак – подвесить светильник на крючок ближе к стене или в виде лампы на длинном шнуре. Это позволит достичь эффекта верхнего освещения без лишней нагрузки на потолок.

Интересно, что даже эффектная люстра может работать на высоту, если имеет вертикально вытянутую форму или спадает каскадом. В таком случае она визуально вытягивает пространство вверх, добавляя динамики интерьеру.

К слову, чтобы освещение создавало ощущение уюта и комфорта, важно также учитывать типы лампочек и рекомендации, где их использовать в доме.