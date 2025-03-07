В общем, существует 6 видов лампочек. Где и какую лучше использовать – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Лампы накаливания

Лампы накаливания – это неизменная классика. Они излучают теплый золотистый свет, который часто ассоциируется с уютными и гостеприимными комнатами.

Впрочем, лампы накаливания совсем не энергоэффективны и только увеличивают счета за электроэнергию. Лучше всего их использовать в гостиных, столовых и спальнях, где больше всего хочется мягкого рассеянного света. Кроме того, они вместе со светом генерируют и тепло, поэтому их можно использовать в нагревательных лампах.

Лампа накаливания / Фото Unsplash, Dallas Reedy

Светодиодные лампочки

Светодиодные лампочки стали самыми популярными в мире. Они долговечны, энергоэффективные, имеют разную яркость и цветовую температуру. Кроме того, такие лампочки недорогие, а прослужат в 20 раз дольше, чем лампы накаливания, при этом – будут потреблять до 80% меньше электроэнергии.

Хотя светодиодные лампы сначала использовались как источники питания для приборов, сейчас существует множество моделей. Их используют как в прожекторах или в уличных фонарях, так и в настольных лампах, рабочих помещениях или кухнях, где требуется качественное рабочее и акцентное освещение.

Светодиодная лампочка / Фото Freepik

Галогенные лампы

Галогенные лампочки являются разновидностью старомодных ламп накаливания. Они функционируют практически одинаково, за исключением того, что стеклянный шар наполнен галогенным стеклом, которое усиливает свет и, следовательно, уменьшает количество необходимой электроэнергии, повышая его эффективность. Однако галогенные лампочки все еще остаются менее энергоэффективными, чем светодиоды.

Поскольку они яркие и естественные, галогенные лампы лучше всего использовать в настольных лампах, торшерах, акцентных светильниках и потолочных светильниках. Они также идеально подходят для художников, осветительных приборов для макияжа или тех, кто нуждается в четкой точности цветов.

Галогенные лампочки / Фото Unsplash Shayna Douglas

Компактные люминесцентные (CFL) лампочки

Люминесцентные лампочки имеют спиральную форму и излучают холодный свет, но очень энергоэффективны. Часто в народе их называют просто "экономками", ведь потребляют очень мало электроэнергии, и при этом – долго служат.

Лучше всего люминесцентные лампочки вкручивать в коридорах, кухнях или ванных комнатах. Кроме того, они станут идеальным решением для настольных ламп.

Люминесцентные лампочки / Фото Freepik

Лампочки на солнечных батареях

Поскольку люди становятся более экологически сознательными, освещение на солнечных батареях стало популярным. Солнечные лампочки – лучшее решение для освещения сада или для использования в уличных фонарях.

Умные лампочки

Подобно системам домашней безопасности и голосовых цифровых помощников, умными лампочками можно дистанционно управлять с помощью программ для смартфонов. Умные лампочки имеют различные функции автоматизации и часто могут светить разными цветами.

Смарт-лампочки / Фото Freepik

Яркость и цвет этих лампочек можно настроить с помощью приложения, их можно включать и выключать беспроводным способом или назначать по установленному расписанию. Их можно вешать чуть ли не везде, ведь всегда можно настроить под свои нужды.