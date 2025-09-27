Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, для ефекту високої стелі не обов’язково братися за ремонт із перебудовою. Достатньо кількох вдалих прийомів із фарбою, щоб стеля виглядала помітно вищою. Як втілити це у життя, розповідаємо далі.

До теми Що спочатку фарбувати: стіни чи стелю

Як зробити стелю вищою за допомогою фарби?

Поєднуйте кольори стелі та стін

Фарба для стелі – це не окремий елемент, вона працює в парі зі стінами. Темніші відтінки на стінах можуть наближати простір, а світліша стеля створюватиме відчуття висоти. Завдяки цьому погляд підіймається догори, і стеля здається далі, ніж є насправді.

Обирайте світлі та відбивні відтінки

Яскраво-біла або дуже бліда стеля відбиває максимум світла, візуально відкриваючи простір. Це класичний прийом, який працює майже в будь-якій кімнаті. Світлі кольори створюють ефект повітряності, і кімната виглядає більшою та вищою.

Втім, можна використати й інший підхід – зробити стелю насиченого, але яскравого відтінку, до прикладу бірюзового чи жовтого. У такому разі колір підтягує погляд угору, і стеля здається віддаленішою.

Грайте відтінками одного кольору

Ще одна популярна техніка – фарбувати стелю світлішим варіантом кольору стін. Наприклад, якщо стіни ніжно-сірі, оберіть для стелі на тон-два світліший сірий. Такий підхід створює м’який контраст і водночас зберігає гармонію в інтер’єрі. Це ненав’язливо піднімає стелю й додає відчуття простору.

Кольорове занурення

Фарбування стелі й стін в один відтінок – сміливий, але дієвий прийом. Він прибирає різку межу між стелею та стінами, завдяки чому простір сприймається як єдине ціле. У результаті кімната виглядає вищою та об’ємнішою.

Фарбування може зробити стелю візуально вищою / Фото Freepik

Як обрати фарбу для стелі?

Як пише Elf Decor, види інтер'єрних фарб дуже різноманітні. Однак, щоб вибрати правильну, варто враховувати такі нюанси:

Довговічність – фарба має витримувати різні умови експлуатації, що особливо важливо для кухні та ванної.

Вологостійкість – добре, коли фарба витримує миття стандартними засобами.

Оздоблення – залежно від уподобань можна обрати матові, напівматові, глянцеві та напівглянцеві фініші.

Покривність – аби заощадити, варто обирати фарбу з високою покривністю, що легко перекриває попереднє покриття.

Як підняти стелю іншими способами?

Фарбування – це не єдиний спосіб зробити стелю вдома візуально вищою. Також подібного ефекту можна досягнути за допомогою освітлення.

Зокрема, підняти стелю можна шляхом використання настінних бра, настільних ламп та торшерів, які спрямовують світло вгору або в сторони.