Ідея полягає у тому, щоб створити відкривну конструкцію, яка маскує непривабливий елемент, але залишає до нього доступ. Для цього проєкту знадобиться небагато: дві однакові рамки, невеликі петлі, будь-яке фото, картинка або декоративний папір, щоб замінити стандартний білий паспарту, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
Як приховати непривабливі місця у будинку?
Суть хака – з'єднати дві однакові фоторамки петлями. Завдяки цьому рамки відкриватимуться й закриватимуться, наче дверцята, забезпечуючи швидкий доступ до того, що заховано позаду.
- Сховати термостат чи інший об'єкт за допомогою красивої рамки дуже просто.
- Вийміть скло, задню частину та паспарту з обох рамок.
- Покладіть їх одна на одну й за допомогою викрутки прикріпіть дві петлі з одного боку. Для горизонтального розташування – кріпіть із короткого (30 сантиметрів) боку. Для вертикального – з довгого (40 сантиметрів) боку. В результаті ви отримаєте дві рамки, що відкриваються "як книжка".
- В одну рамку поверніть скло, картинку та задник, а другу залиште порожньою.
- За бажанням можна декорувати паспарту тканиною, шпалерами чи власним дизайном.
- На зворотному боці порожньої рамки прикріпіть клейкі смужки, щоб зафіксувати її на стіні. Переконайтеся, що смужки не видно ззовні.
- Приклейте конструкцію на стіну так, щоб вона закривала непривабливий об'єкт.
Як працює цей лайфхак: подивіться відео
Який є ще спосіб приховати недосконалості в інтер'єрі?
Як пише Apartment Therapy, найпростіший спосіб замаскувати непривабливі дрібниці в інтер'єрі – скласти стопку улюблених книжок чи журналів. Наприклад, розмістити їх на тумбі під телевізором, щоб відволікти увагу від кабелів чи проводів. Додати стилю можна за допомогою декоративних деталей – вінтажних валіз чи коробок, які створять додаткову висоту. Такий прийом працює й на підлозі: стопки легко приховають подовжувачі, подряпини на стіні чи інші недоліки. Бібліофілам із великими книжковими колекціями це точно стане у пригоді.
Як сховати розетку?
Якщо дитина не тягне пальці до рота, то часто – в розетку. Пластикові заглушки захищають, але виглядають негарно. Є чудове рішення – сховати розетку за картиною. Для цього потрібні: невелика картинка з твердим задником, прозорі заглушки, клей і набір настінних накладок. Суть у тому, щоб приклеїти заглушки до задника картини, правильно виставити їх по розмітці, а потім просто "надягнути" картину на розетку.