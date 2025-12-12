Бумажные гирлянды украшают елки, окна, фотозоны и рождественские столы. Как их сделать буквально за полчаса – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу @lex.delarosa.

Что нужно для создания гирлянды?

Цветная или крафтовая бумага.

Ножницы или резак.

Клей-карандаш, двусторонний скотч или степлер

По желанию – трафареты, блестки, маркеры.

Как сделать классическую гирлянду-"цепочку"?

Подготовьте полоски бумаги – примерно 1,5 – 5 2 сантиметра шириной и 15 – 20 сантиметра длиной. Сформируйте первое кольцо, склеив или закрепив степлером концы полоски. Следующие кольца просовывайте сквозь предыдущие, создавая непрерывную цепочку. Продолжайте до нужной длины.

По желанию добавьте декор: фольгу, наклейки, звездочки, блестки.

Как сделать гирлянду-"цепочку" из бумаги: смотрите видео

Бумажные гирлянды получили вторую волну популярности из-за ностальгии. Это подхватили и некоторые украинские бренды. В сети активно обсуждают набор для создания бумажной гирлянды "Конфетти" от Цветет терн.



Набор для создания бумажной гирлянды от Цвите терен / Фото Скриншот

Однако не всем украинцам понравилась эта идея. Об этом свидетельствуют комментарии под сообщением @hrystoska_ в соцсети Х.



Реакция людей на набор для создания бумажной гирлянды от Цвіте терен / Скриншот

Как мы видим, бумажные гирлянды – это не просто детская игрушка. Это стильный, простой и атмосферный декор, который может создать праздничное настроение без лишних затрат. Сделать его легко, а выглядит он не хуже покупных украшений.

Как создать свой адвент-календарь собственноручно?

Ранее мы уже рассказывали, что адвент-календарь можно создать собственноручно, используя небольшие конверты, коробочки или рождественские носки, которые украшают номерами от 1 до 24. Наполнение для календаря может включать конфеты, маленькие игрушки, кофейные капсулы или записки с пожеланиями, чтобы создать праздничное настроение.