Как собственноручно создать праздничный адвент календарь – расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Martha Stewart.

С чего начать?

Прежде всего решите, каким будет ваш адвент:

сладким,

тематическим,

со списком добрых дел.

Для детей прекрасно подойдут маленькие конфеты, игрушки или наклейки, для взрослых – кофейные капсулы, свечи, записки с пожеланиями или даже идеи для вечернего отдыха.

Что нам нужно?

Для изготовления календаря понадобятся:

небольшие конверты,

коробочки,

бумажные пакеты,

рождественские носки.

Их можно украсить наклейками, елочными веточками, лентами или просто подписать номера от 1 до 24. Все это легко разместить на доске, елке, веревке или в большой коробке.

Одних из самых популярных адвент-календарей своими руками является вариант с картонными гильзами (втулками). Их можно приобрести в канцелярском магазине или же собрать дома.



Как сделать адвент своими руками / Фото Unsplash

Чем наполнить адвент?

К наполнению адвент-календаря следует подойти ответственно. AlmostMakesPerfect советует использовать:

Конфеты или шоколадки; Мини-листы с пожеланиями; Фото из приятных моментов года; Маленькие подарки – брелки, свечи, бомбочки для ванны; "Задание дня" – например, испечь печенье, написать письмо Святому Николаю или посмотреть рождественский фильм.

Создание адвента – это возможность замедлиться, вспомнить детство и подарить ежедневную радость. Такой календарь помогает строить праздничное настроение постепенно, наполняя декабрь теплом и ожиданием чуда. Однако такие адвенты можно делать не только на рождественскую тематику, но и на осеннюю – чтобы холодная и дождливая осень была наполнена теплом и приятными воспоминаниями.