Паперові гірлянди прикрашають ялинки, вікна, фотозони та різдвяні столи. Як їх зробити буквально за пів години – розкаже 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку @lex.delarosa.

Що потрібно для створення гірлянди?

Кольоровий або крафтовий папір.

Ножиці або різа.

Клей-олівець, двосторонній скотч або степлер

За бажанням – трафарети, блискітки, маркери.

Як зробити класичну гірлянду-"ланцюжок"?

Підготуйте смужки паперу – приблизно 1,5 – 2 сантиметри шириною та 15 – 20 сантиметри довжиною. Сформуйте перше кільце, склеївши або закріпивши степлером кінці смужки. Наступні кільця просувайте крізь попередні, створюючи безперервний ланцюжок. Продовжуйте до потрібної довжини.

За бажанням додайте декор: фольгу, наклейки, зірочки, блискітки.

Паперові гірлянди отримали другу хвилю популярності через ностальгію. Це підхопили й деякі українські бренди. У мережі активно обговорюють набір для створення паперової гірлянди "Конфетті" від Цвіте терен.



Набір для створення паперової гірлянди від Цвіте терен / Фото Скриншот

Однак не всім українцям сподобалася ця ідея. Про це свідчать коментарі під дописом @hrystoska_ у соцмережі Х.



Реакція людей на набір для створення паперової гірлянди від Цвіте терен / Скриншот

Як ми бачимо, паперові гірлянди – це не просто дитяча забавка. Це стильний, простий та атмосферний декор, який може створити святковий настрій без зайвих витрат. Зробити його легко, а виглядає він не гірше за покупні прикраси.

Як створити свій адвент-календар власноруч?

Раніше ми вже розповідали, що адвент-календар можна створити власноруч, використовуючи невеликі конверти, коробочки або різдвяні шкарпетки, які прикрашають номерами від 1 до 24. Наповнення для календаря може включати цукерки, маленькі іграшки, кавові капсули або записки з побажаннями, щоб створити святковий настрій.