Паперові гірлянди прикрашають ялинки, вікна, фотозони та різдвяні столи. Як їх зробити буквально за пів години – розкаже 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку @lex.delarosa.
Що потрібно для створення гірлянди?
- Кольоровий або крафтовий папір.
- Ножиці або різа.
- Клей-олівець, двосторонній скотч або степлер
- За бажанням – трафарети, блискітки, маркери.
Як зробити класичну гірлянду-"ланцюжок"?
- Підготуйте смужки паперу – приблизно 1,5 – 2 сантиметри шириною та 15 – 20 сантиметри довжиною.
- Сформуйте перше кільце, склеївши або закріпивши степлером кінці смужки.
- Наступні кільця просувайте крізь попередні, створюючи безперервний ланцюжок.
- Продовжуйте до потрібної довжини.
За бажанням додайте декор: фольгу, наклейки, зірочки, блискітки.
Паперові гірлянди отримали другу хвилю популярності через ностальгію. Це підхопили й деякі українські бренди. У мережі активно обговорюють набір для створення паперової гірлянди "Конфетті" від Цвіте терен.
Набір для створення паперової гірлянди від Цвіте терен / Фото Скриншот
Однак не всім українцям сподобалася ця ідея. Про це свідчать коментарі під дописом @hrystoska_ у соцмережі Х.
Реакція людей на набір для створення паперової гірлянди від Цвіте терен / Скриншот
Як ми бачимо, паперові гірлянди – це не просто дитяча забавка. Це стильний, простий та атмосферний декор, який може створити святковий настрій без зайвих витрат. Зробити його легко, а виглядає він не гірше за покупні прикраси.
Як створити свій адвент-календар власноруч?
Раніше ми вже розповідали, що адвент-календар можна створити власноруч, використовуючи невеликі конверти, коробочки або різдвяні шкарпетки, які прикрашають номерами від 1 до 24. Наповнення для календаря може включати цукерки, маленькі іграшки, кавові капсули або записки з побажаннями, щоб створити святковий настрій.