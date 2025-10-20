Проте сучасні дизайнери знаходять прості та ефектні способи освіжити простір без капітального ремонту. Своїми секретами поділилися фахівці видання Village, передає 24 Канал.

Як легко оновити інтер'єр?

Мідна стрічка замість латуні

Тренд на металеві акценти не зникає, але класичні латунні профілі часто надто дорогі й складні у монтажі. Альтернатива – мідна самоклейна стрічка, яку зазвичай використовують під ламінат. Її приклеюють безпосередньо на стіну після фарбування, створюючи графічні лінії або візерунки. Це доступний спосіб додати блиску й "дорогого" вигляду навіть простому інтер'єру.

Гіпсокартон як альтернатива стінових панелей

Звичний гіпсокартон може стати декоративним матеріалом. Якщо замість стандартних листів використати вузькі панелі й залишити між ними невеликі зазори, утворюється ефект геометричних панелей. Це виглядає сучасно, додає ритму простору й легко оновлюється фарбуванням.

Керамограніт на стіні

Довга порожня стіна у вітальні — не проблема, якщо використати керамограніт із текстурою каменю або бетону. Такий акцент виглядає дорого, додає глибини і структури інтер'єру. Особливо ефектно – у сучасних або екоінтер'єрах, де поєднуються природні матеріали.



Текстура каменю на стіні / Фото Unsplash

Кухня без "скляної вітрини"

Скляні фасади поступаються місцем відкритим полицям або комбінації різних матеріалів – дерева, металу, кольорового пластику. Новий прийом – фартух, який виходить за межі шаф і створює єдине тло для кухонного гарнітуру. Такий дизайн додає легкості, сучасності й простору.

Які ще є тренди у дизайні інтер'єрів?

Використання натуральних, екологічних матеріалів (дерево, камінь, перероблені текстилі) та акцент на довговічність, пише видання Artsy. Переосмислення кольору: глибокі земляні тони, насичені зелений, бордовий, темно-синій, та "матеріальне фарбування" стін/стелі одним матеріалом. Повернення до прикладного мистецтва і ручної роботи: меблі та декор, які мають характер, текстуру, "історію".

Який тренд у декорі ви більше не побачите у 2026 році?

У 2026 році мінімалізм, де "все ідеально пасує одне до одного", втратить актуальність на користь просторів з несподіваними акцентами та менш стерильним дизайном.

Дизайнери прогнозують зникнення популярних трендів геометричних меблів і холодних сірих відтінків, віддаючи перевагу теплішим і більш людяним формам дому.

Сучасний інтер'єр – це про індивідуальність і гнучкість. Трохи фантазії, правильний матеріал – і навіть звичайна квартира може виглядати як дизайнерський проєкт. Як кажуть експерти: головне не бюджет, а бажання експериментувати.