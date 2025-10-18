Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар засновниці Storie Collective Сари Свабб виданню aol.

Який тренд у декорі не буде в моді у 2026 році?

Свабб пояснила, що простори, де збігаються відтінки дерева, метали та палітра кольорів, виглядають “занадто правильними” і позбавленими душі. Її колега, Трейсі Морріс із Tracy Morris Design, додає, що такі інтер'єри радше нагадують виставкові зали, ніж живі будинки.

Експерти радять натомість додавати у простір несподівані акценти:

картини,

меблі від локальних майстрів,

предмети з історією.

Досконалість – це нудно,

– зазначила Свабб.

Дизайнери закликають поєднувати текстури й епохи, експериментувати з формами та кольорами.

Що ще втратить актуальність?

Крім відходу від "ідеальних" інтер'єрів, у 2026-му дизайнери прогнозують зникнення ще двох популярних трендів – геометричних меблів і холодних сірих відтінків, що поступляться місцем теплішим і більш людяним формам дому.

Що відомо про мінімалізм?

ArchDaily пише, що мінімалізм як стиль у дизайні інтер'єрів став популярним у середині ХХ століття, приблизно в 1960 – 1970-х роках, хоча його філософські та естетичні корені сягають значно раніше. Після пандемії COVID-19 і тренду на cozy living чи Japandi, класичний мінімалізм почали замінювати тепліші, більш "людяні" стилі – теплий мінімалізм, органічний модерн, максі-мінімалізм.



Який тренд у декорі ви більше не побачите у 2026 році / Фото Africa Images

Основна тенденція останніх років – менше стерильності, більше характеру: мінімалізм еволюціонує у напрямку комфорту, текстур і особистих деталей.

