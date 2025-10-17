Акторка показує, як прості кольорові контрасти на кухні можуть перетворити класичну білу кімнату на красивий простір, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Селена Гомес "оживила" свою білу кухню?

Один зі способів додати контраст – використати аксесуари з кольоровими акцентами. Кольорове поєднання блакитного й білого на кухні Селени Гомес ідеально ілюструє цей підхід. Акторка поділилася в Instagram фото своєї білої кухні, і фанати одразу помітили бірюзові ножі, сині склянки та кобальтову каструлю, які додають яскравості простору.

Головна дизайнерська ідея полягає в тому, що Селена оновила інтер'єр без великих витрат – просто додавши сині кухонні аксесуари, які завжди на видноті. Наприклад, вона залишає каструлю на стільниці. Ножі та ножиці з дерев'яного блоку теж мають своє постійне місце поруч. На задньому плані видно скляні шафки, у яких виставлені її гарні сині келихи – вони завжди слугують декором.

Кухня Селени Гомес: дивіться фото

Плануючи покупку нової кухонної техніки чи аксесуарів, варто подумати, як вони впишуться у вашу кольорову гаму. А скляні шафки можуть стати чудовою вітриною для красивого посуду з різнокольорового скла. Така проста зміна допоможе освіжити простір перед святковим сезоном. Не менш важливим є вибір саме синього кольору. Якщо ви хочете додати колір до нейтральної кухні, при цьому зберегти її чистий і світлий вигляд, синій – найкращий варіант.

Яскраві сині акценти на кухні Селени Гомес достатньо стримані, щоб кімната залишалася нейтральною, але водночас набула характеру.

Які ще є способи "врятувати" білу кухню від нудного вигляду?

Better Homes and gardens наводить ще 4 способи, як зробити білу кухню цікавішою:

Додайте затишку, як у вітальні

Поставте м'яку лавку або стільці з тканинною оббивкою, бажано з водостійких матеріалів. Навіть обтягнуті тканиною абажури чи барні стільці з вінілу зроблять кухню теплішою та приємнішою.

Використайте вінтажні речі

Старовинний килимок, посуд, картини чи унікальні кам'яні стільниці додають кольору й характеру. Вінтажна доріжка на підлозі – простий спосіб зробити інтер'єр більш "живим".

Грайте на контрастах

Білий добре поєднується з теплими матеріалами – деревом, латунню, плиткою ручної роботи. Такі поєднання роблять простір глибшим і не таким стерильним.

Додайте колір у несподіваних місцях

Спробуйте пофарбувати підлогу чи стелю або облицюйте торець кухонного острова плиткою.

Що особливого на кухні Еністон?

Чорний – головний тренд у декорі 2025 – 2026 років. Після білого мінімалізму люди шукають глибини й елегантності. Кухня Дженніфер Еністон – приклад "тихої розкоші": світле дерево, мінімалізм, продумані лінії, м'яке світло, але особливу роль відіграють чорні акценти.