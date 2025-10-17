Актриса показывает, как простые цветовые контрасты на кухне могут превратить классическую белую комнату в красивое пространство, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Как Селена Гомес "оживила" свою белую кухню?

Один из способов добавить контраст – использовать аксессуары с цветными акцентами. Цветовое сочетание голубого и белого на кухне Селены Гомес идеально иллюстрирует этот подход. Актриса поделилась в Instagram фото своей белой кухни, и фанаты сразу заметили бирюзовые ножи, синие стаканы и кобальтовую кастрюлю, которые добавляют яркости пространству.

Главная дизайнерская идея заключается в том, что Селена обновила интерьер без больших затрат – просто добавив синие кухонные аксессуары, которые всегда на виду. Например, она оставляет кастрюлю на столешнице. Ножи и ножницы из деревянного блока тоже имеют свое постоянное место рядом. На заднем плане видно стеклянные шкафчики, в которых выставлены ее красивые синие бокалы – они всегда служат декором.

Планируя покупку новой кухонной техники или аксессуаров, стоит подумать, как они впишутся в вашу цветовую гамму. А стеклянные шкафчики могут стать прекрасной витриной для красивой посуды из разноцветного стекла. Такое простое изменение поможет освежить пространство перед праздничным сезоном. Не менее важным является выбор именно синего цвета. Если вы хотите добавить цвет к нейтральной кухне, при этом сохранить ее чистый и светлый вид, синий – лучший вариант.

Яркие синие акценты на кухне Селены Гомес достаточно сдержанные, чтобы комната оставалась нейтральной, но в то же время приобрела характер.

Какие еще есть способы "спасти" белую кухню от скучного вида?

Better Homes and gardens приводит еще 4 способа, как сделать белую кухню интереснее:

Добавьте уюта, как в гостиной

Поставьте мягкую скамейку или стулья с тканевой обивкой, желательно из водостойких материалов. Даже обтянутые тканью абажуры или барные стулья из винила сделают кухню теплее и приятнее.

Используйте винтажные вещи

Старинный коврик, посуда, картины или уникальные каменные столешницы добавляют цвета и характера. Винтажная дорожка на полу – простой способ сделать интерьер более "живым".

Играйте на контрастах

Белый хорошо сочетается с теплыми материалами – деревом, латунью, плиткой ручной работы. Такие сочетания делают пространство более глубоким и не таким стерильным.

Добавьте цвет в неожиданных местах

Попробуйте покрасить пол или потолок или облицуйте торец кухонного острова плиткой.

Что особенного на кухне Энистон?

Черный – главный тренд в декоре 2025 – 2026 годов. После белого минимализма люди ищут глубины и элегантности. Кухня Дженнифер Энистон – пример "тихой роскоши": светлое дерево, минимализм, продуманные линии, мягкий свет, но особую роль играют черные акценты.