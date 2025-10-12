Актриса Дженнифер Энистон хорошо разбирается в стиле, и ее кухня – настоящий мастер-класс по роскошному дизайну в духе середины ХХ века. Хотя главную роль играют четкие линии и светлые деревянные шкафы, настоящая звезда интерьера – это насыщенная черная палитра, которой оформлен центральный остров и столешницы по периметру, передает 24 Канал с ссылкой на House and Gardens.

Что делает кухню Дженнифер Энистон такой роскошной?

Как пишет Apartment Therapy, вместе со своим давним дизайнером Стивеном Шедли Дженнифер создала интерьер, полностью соответствующий тренду "тихая роскошь" 2025 года. Кухня наполнена природными материалами, вневременными деталями и атмосферой легкого спокойствия и уюта.

В центре комнаты – индивидуально изготовленный остров из темного дерева со столешницей-"водопадом"– сочетание двух главных кухонных трендов 2025 года. Рядом расположены скульптурные стулья Blackman Cruz, а над ними – три бронзовые подвесные светильники Ahab от Hallworth.

Впечатляющие шкафы изготовлены из светлого дерева, без всяких ручек – они тянутся от стены к стене горизонтальными линиями. Вместо обычных ручек использовано выемку в форме буквы "J" встроенную в саму дверцу. Такой минималистичный подход создает эффект изысканности и плавности пространства. Даже элементы роскоши – как печь для пиццы или винный погреб, выходящий за пределы основной кухни – выглядят сдержанно. Ничего не кричит о себе, и именно в этом суть. Кухня Дженнифер – это спокойная уверенность и продуманность.

Кухня Энистон: смотрите фото

Как добавить черный в интерьер?

Есть что-то по-настоящему волшебное в использовании черного в интерьере.

Этот вкусный контраст между светлыми объектами и темным фоном подчеркивает текстуру материалов и детали, которые теряются в ярко освещенном пространстве,

– объясняет Марианн Шиллингфорд, креативный директор Dulux.

Именно эта динамика света и тени является ключом к долговечной привлекательности современной кухни. И даже если вы не готовы к черному "от пола до потолка", небольшие акценты тоже могут добавить выразительности без перегрузки пространства. Достаточно выбрать черный для дверных рам, полок или окон – и комната оживет. Черный можно добавить в интерьер и через детали – ковры, дорожки, шторы или мебельную обивку. Темные узоры прекрасно "заземляют" нейтральные интерьеры, придавая глубины и изысканности.

Выбирая этот смелый оттенок, стоит учитывать, что черный имеет много вариаций, и не все они гармонируют между собой. Главное – заметить подтоновые оттенки. Образцы тканей и обоев стоит сравнить с красками, чтобы понять, какие тона гармонируют, а какие – диссонируют.

На самом деле не имеет значения, какую часть помещения вы красите черным – главное, как именно вы это делаете. В кухне черный – это драматический, сильный и одновременно удивительно "снисходительный" к недостаткам цвет. Дизайнеры советуют использовать насыщенные оттенки угля или сине-черного, а баланс создавать по примеру Энистон: светлое дерево, белые потолки, светлые столешницы – чтобы избежать гнетущего эффекта.

Глубокие серые и черные цвета имеют особый эмоциональный эффект – они могут быть такими же уютными и успокаивающими, как нейтральные оттенки, особенно если выбрать матовую, бархатную текстуру. Для кого-то темные цвета кажутся тревожными, а для других именно их "ночная" глубина приносит спокойствие в дом.

Какой тренд заметили на кухне Камерон Диаз?

В этом году фартуки из сплошной плиты стали главным трендом в дизайне кухонь – и кухня Камерон Диаз не исключение. Дизайнеры прогнозируют, что этот стиль останется популярным надолго. Для своего фартука Диаз выбрала нейтральный мрамор с выразительными прожилками, который имеет роскошный и современный вид. Такой вариант сочетает спокойные оттенки, гармоничный рисунок и качественный материал – формула, которая всегда будет актуальной.