Акторка Дженніфер Еністон добре знається на стилі, і її кухня – справжній майстер-клас із розкішного дизайну в дусі середини ХХ століття. Хоча головну роль відіграють чіткі лінії та світлі дерев'яні шафи, справжня зірка інтер'єру – це насичена чорна палітра, якою оформлено центральний острів і стільниці по периметру, передає 24 Канал із посиланням на House and Gardens.

Що робить кухню Дженніфер Еністон такою розкішною?

Як пише Apartment Therapy, разом зі своїм давнім дизайнером Стівеном Шедлі Дженніфер створила інтер'єр, що повністю відповідає тренду "тиха розкіш" 2025 року. Кухня наповнена природними матеріалами, позачасовими деталями й атмосферою легкого спокою та затишку.

У центрі кімнати – індивідуально виготовлений острів із темного дерева з стільницею-"водоспадом"– поєднання двох головних кухонних трендів 2025 року. Поруч розташовані скульптурні стільці Blackman Cruz, а над ними – три бронзові підвісні світильники Ahab від Hallworth.

Вражаючі шафи виготовлені зі світлого дерева, без жодних ручок – вони тягнуться від стіни до стіни горизонтальними лініями. Замість звичайних ручок використано виїмку у формі літери "J" вбудовану в самі дверцята. Такий мінімалістичний підхід створює ефект вишуканості й плавності простору. Навіть елементи розкоші – як піч для піци чи винний льох, що виходить за межі основної кухні – виглядають стримано. Нічого не кричить про себе, і саме в цьому суть. Кухня Дженніфер – це спокійна впевненість та продуманість.

Кухня Еністон: дивіться фото

Як додати чорний в інтер'єр?

Є щось по-справжньому чарівне у використанні чорного в інтер'єрі.

Цей смачний контраст між світлими об'єктами й темним тлом підкреслює текстуру матеріалів і деталі, які губляться у яскраво освітленому просторі,

– пояснює Маріанн Шиллінгфорд, креативна директорка Dulux.

Саме ця динаміка світла й тіні є ключем до довговічної привабливості сучасної кухні. І навіть якщо ви не готові до чорного "від підлоги до стелі", невеликі акценти теж можуть додати виразності без перевантаження простору. Достатньо обрати чорний для дверних рам, полиць чи вікон – і кімната оживе. Чорний можна додати в інтер'єр і через деталі – килими, доріжки, штори чи меблеву оббивку. Темні візерунки чудово "заземлюють" нейтральні інтер'єри, надаючи глибини й вишуканості.

Обираючи цей сміливий відтінок, варто враховувати, що чорний має багато варіацій, і не всі вони гармоніюють між собою. Головне – помітити підтонові відтінки. Зразки тканин і шпалер варто порівняти з фарбами, щоб зрозуміти, які тони гармонують, а які – дисонують.

Насправді не має значення, яку частину приміщення ви фарбуєте чорним – головне, як саме ви це робите. У кухні чорний – це драматичний, сильний і водночас напрочуд "поблажливий" до недоліків колір. Дизайнери радять використовувати насичені відтінки вугілля чи синьо-чорного, а баланс створювати за прикладом Еністон: світле дерево, білі стелі, світлі стільниці – щоб уникнути гнітючого ефекту.

Глибокі сірі й чорні кольори мають особливий емоційний ефект – вони можуть бути такими ж затишними й заспокійливими, як нейтральні відтінки, особливо якщо обрати матову, оксамитову текстуру. Для когось темні кольори здаються тривожними, а для інших саме їхня "нічна" глибина приносить спокій у дім.

Який тренд помітили на кухні Камерон Діаз?

Цього року фартухи з суцільної плити стали головним трендом у дизайні кухонь – і кухня Камерон Діаз не виняток. Дизайнери прогнозують, що цей стиль залишиться популярним надовго. Для свого фартуха Діаз обрала нейтральний мармур із виразними прожилками, який має розкішний і сучасний вигляд. Такий варіант поєднує спокійні відтінки, гармонійний малюнок і якісний матеріал – формула, яка завжди буде актуальною.