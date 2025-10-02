Для фартуха на кухні Діаз обрала мармур у нейтральній гамі з вишуканими прожилками, що виглядають унікально й максимально розкішно, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Чому фартух на кухні Діаз довго буде в моді?

Фартух на кухні Діаз має є всі ключові риси, які гарантують довготривалу привабливість: спокійна нейтральна основа, ідеальний баланс малюнку та, звісно, високоякісний матеріал.

Хоча мармур – безумовно матеріал номер для кухонних фартухів сьогодні, вигляд суцільної плити можна відтворити й за допомогою інших матеріалів – скла, нержавіючої сталі чи порцеляни. Експерти радять поєднати його з відкритими полицями та стильним латунним змішувачем.

Кухня Камерон Діаз: дивіться відео

Які ще кухонні тренди будуть всюди у 2026 році?

Як пише Southering Living, популярними на кухнях у 2026 році будуть наступні елементи:

кольорові побутові прилади;

класичні покриття, такі полірований нікель і хром;

дерев'яні шафки з дуба світлих або середніх тонів;

кухні із закритим плануванням;

візерункові шпалери й тканини;

стільниці з природного каменю з виразними чи кольоровими прожилками.

Який тренд 2026 року помітили на кухні Памели Андерсон?

На заміну нейтральним кольорам в інтер'єрі прийдуть сміливі. Красномовним доказом змін стали стільці на кухні Памели Андерсон. Вони мають кобальтовий колір. Дизайнери кажуть, що у 2026 році настане епоха основних кольорів, таких, як червоний, жовтий і синій.