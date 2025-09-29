Нещодавно акторка виклала в Instagram милий танцювальний ролик на тлі їдальні. Увагу привертають яскраві меблі, зокрема кобальтові стільці, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens та Yahoo.

Що провіщають стільці в їдальні Андерсон?

Карл Опеншоу, дизайнер Blocc House of Interiors, прогнозує, що кобальтовий буде одним із найпопулярніших кольорів 2026 року.

За його словами, кобальтовий допоможе створити атмосферу спокою з ноткою загадковості. Цей колір можна використати для акцентної стіни або додати у простір через оксамитовий диван чи виразні арт-об'єкти.

Кобальтовий, водночас сучасний і позачасовий, легко вписується і в сучасні, і в класичні інтер'єри.

У 2026 році ми побачимо повернення палітри основних кольорів. Червоний, жовтий і синій формуватимуть інтер'єри майбутнього.

Отже, 2026 рік – це час сміливості. Дизайнери радять відмовитися від нейтральності та стриманого дизайну на користь більш виразних, затишних відтінків.

Памела танцює на тлі їдальні: дивіться відео

Який тренд 2026 року дизайнери помітили в оселі Дженіфер Еністон?

У 2026 році популярним буде дизайн інтер'єру, який орієнтується на здоров'я людини та її гармонію з природою. У цей тренд ідеально вписується ванна кімната Дженіфер Еністон. Скляні двері ванної акторки ведуть просто в сад, руйнуючи межу між інтер'єром та екстер'єром.