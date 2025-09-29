Недавно актриса выложила в Instagram милый танцевальный ролик на фоне столовой. Внимание привлекает яркая мебель, в частности кобальтовые стулья, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens и Yahoo.

Смотрите также Энн Хэтэуэй интересно разместила мебель на террасе: что особенного в подходе актрисы

Что предвещают стулья в столовой Андерсон?

Карл Опеншоу, дизайнер Blocc House of Interiors, прогнозирует, что кобальтовый будет одним из самых популярных цветов 2026 года.

По его словам, кобальтовый поможет создать атмосферу спокойствия с ноткой загадочности. Этот цвет можно использовать для акцентной стены или добавить в пространство через бархатный диван или выразительные арт-объекты.

Кобальтовый, одновременно современный и вневременной, легко вписывается и в современные, и в классические интерьеры.

В 2026 году мы увидим возвращение палитры основных цветов. Красный, желтый и синий будут формировать интерьеры будущего.

Итак, 2026 год – это время смелости. Дизайнеры советуют отказаться от нейтральности и сдержанного дизайна в пользу более выразительных, уютных оттенков.

Памела танцует на фоне столовой: смотрите видео

Какой тренд 2026 года дизайнеры заметили в доме Дженифер Энистон?

В 2026 году популярным будет дизайн интерьера, который ориентируется на здоровье человека и его гармонию с природой. В этот тренд идеально вписывается ванная комната Дженифер Энистон. Стеклянные двери ванной актрисы ведут прямо в сад, разрушая границу между интерьером и экстерьером.