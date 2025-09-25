Метод "разговорного" размещения мебели обычно ассоциируется с интерьерами, но терраса Энн переносит эту идею на улицу, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens и Yahoo.

Как Хэтэуэй обустроила террасу?

Ее уличная диван-скамейка, кофейный столик и акцентные кресла – все это является частью дизайнерского подхода, который давно используют профессионалы, как на террасах и патио, так и в интерьерах.

Суть "разговорного зонирования" в том, чтобы расставить мебель так, чтобы стимулировать настоящий контакт между людьми – зрительный и телесный.

Другой способ реализовать этот метод – сформировать из мебели U-образную или L-образную форму. Это естественно создает фокусную точку и помогает каждому почувствовать себя вовлеченным в беседу – никто не должен выкручивать шею, чтобы что-то сказать, а общение происходит легко и непринужденно.

Терраса в бывшей квартире актрисы в Нью-Йорке: смотрите фото

Что делает уличную мебель Энн особенной?

Черный - один из самых популярных цветов для уличной мебели.

Он создает сильный контраст с деревянным фоном и не так заметно изнашивается, как другие цвета. Однако иногда он кажется слишком темным и даже слишком банальным. Честно говоря, я уже успела устать от него - пока не увидела, как он выглядит на бывшей террасе Энн Хэтэуэй.

Терраса в бывшей нью-йоркской квартире актрисы – смелая и выразительная. Она охватывает зону для сидения, длинный обеденный стол и два больших кашпо с изящными деревьями. Вся мебель – с черными основаниями и черными подушками.

Первое, что бросается в глаза, – форма. Вместо классических, массивных форм уличной мебели, предметы на террасе Энн имеют черты модерна середины века. Стулья у входа на террасу имеют закругленные ручки и интересные основания. А дальше – обеденные стулья с изогнутыми спинками, которые образуют контраст с четкими геометрическими линиями пространства. Именно эти формы помогают "открыть" террасу, подчеркнуть светлый каменный настил и сделать пространство более легким.

Мебель на террасе Гетевей имеет матовое основание и мягкие подушки – этот контраст текстур создает глубину. Более того, в одной композиции появляются разные оттенки черного, что делает оформление интересным и нестандартным.

Используя классический цвет новым способом, актриса буквально оживила черный.