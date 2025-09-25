Метод "розмовного" розміщення меблів зазвичай асоціюється з інтер'єрами, але тераса Енн переносить цю ідею на вулицю, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens та Yahoo.

Як Гетевей облаштувала терасу?

Її вулична диван-лавка, кавовий столик і акцентні крісла – усе це є частиною дизайнерського підходу, який давно використовують професіонали, як на терасах і патіо, так і в інтер'єрах.

Суть "розмовного зонування" у тому, щоб розставити меблі так, аби стимулювати справжній контакт між людьми – зоровий і тілесний.

Інший спосіб реалізувати цей метод – сформувати з меблів U-подібну або L-подібну форму. Це природно створює фокусну точку й допомагає кожному відчути себе залученим у бесіду – ніхто не мусить викручувати шию, щоб щось сказати, а спілкування відбувається легко та невимушено.

Тераса у колишній квартирі акторки в Нью-Йорку: дивіться фото

Зверніть увагу! Метод "розмовного зонування" у вітальні використовує інша голлівудська зірка – Дженніфер Еністон.

Що робить вуличні меблі Енн особливими?

Чорний — один із найпопулярніших кольорів для вуличних меблів.

Він створює сильний контраст із дерев’яним тлом і не так помітно зношується, як інші кольори. Проте іноді він здається надто темним і навіть занадто банальним. Чесно кажучи, я вже встигла втомитися від нього — аж поки не побачила, як він виглядає на колишній терасі Енн Гетевей.

Тераса у колишній нью-йоркській квартирі акторки – смілива й виразна. Вона охоплює зону для сидіння, довгий обідній стіл і дві великі кашпо з витонченими деревами. Усі меблі – з чорними основами й чорними подушками.

Перше, що кидається в очі, – форма. Замість класичних, масивних форм вуличних меблів, предмети на терасі Енн мають риси модерну середини століття. Стільці біля входу на терасу мають заокруглені ручки й цікаві основи. А далі – обідні стільці з вигнутими спинками, які утворюють контраст із чіткими геометричними лініями простору. Саме ці форми допомагають "відкрити" терасу, підкреслити світлий кам'яний настил і зробити простір легшим.

Меблі на терасі Гетевей мають матову основу й м'які подушки – цей контраст текстур створює глибину. Ба більше, в одній композиції з'являються різні відтінки чорного, що робить оформлення цікавим і нестандартним.

Використовуючи класичний колір у новий спосіб, акторка буквально оживила чорний.