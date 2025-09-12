Дизайн цієї кімнати, створений відомим Стівеном Шедлі, є справжнім вшануванням шарму середини 20 століття: тут і елегантні дерев'яні панелі, і виразні арт-об'єкти, і мозаїчна лампа. Втім, серед усієї цієї краси легко прогледіти хитре "розмовне зонування" від Дженніфер – одну з найпродуманіших деталей її вітальні, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

Як Еністон розумно зонувала простір вітальні?

"Розмовне зонування" – це баланс: правильна дистанція між сидіннями, відсутність бар'єрів для зорового контакту, використання м'яких текстур для відчуття теплоти й комфорту.

Акторка розмістила диван та крісла так, аби було зручно спілкуватися (а не дивитися на телевізор чи колонку, наприклад).

Вітальня Еністон: дивіться фото

Обертальні крісла у вітальні Еністон приносять у простір і стиль, і функціональність. Їхня здатність обертатися робить їх ідеальними для відкритих планувань, забезпечуючи легку взаємодію між різними зонами кімнати. Завдяки скульптурному вигляду вони стають привабливим акцентом, поєднуючи комфорт і практичність.

Замість крісел можна використати ще один диван.

Розташування двох диванів навпроти один одного з журнальним столиком посередині створить атмосферу водночас інтимності та відкритості. Така композиція сприяє легкому діалогу, зберігаючи при цьому невимушеність і затишок.

У чому особливість вітальні Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса?

У своєму нью-йоркському будинку зіркове подружжя створило простір, що буде в тренді і через 100 років. Секрет інтер'єру – у гармонійному поєднанні дерева, каменю, льону й металевих акцентів, що формують стильний і водночас комфортний простір.