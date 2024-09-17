Про це пише Livingetc. Окрім того, трендовий дизайн в естетиці "тихої розкоші" залишатиметься актуальним не один рік.

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У чому особливість вітальні зіркової пари

Естетика "тихої розкоші" в інтер'єрі має органічну схему планування. Тонке поєднання натуральної деревини та розкішної обробки має ефектне поєднання.

Так, вітальня Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса має дерев'яну підлогу та відкриті дерев'яні балки, що характерно для сільського стилю. Водночас вигнуте вікно, цегляна стіна й каскадна люстра додають цікавих деталей, які не характерні для вінтажного стилю. Ба більше, розмаїття меблів різних стилів ще більше підкреслює автентичний стиль зіркової пари.

Вітальня Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса втілює тенденцію органічного розкішного дизайну інтер'єру, врівноважуючи природні елементи з вишуканим дизайном. Велика текстурована люстра служить центром, додаючи розкоші та об'єднуючи простір. Відкрита цегляна стіна та дерев'яна підлога додають тепла та землистих тонів, а сільські дерев'яні балки додають характеру. Це поєднання натуральних матеріалів та елегантних деталей втілює тиху розкіш, створюючи позачасовий простір,

– каже дизайнерка Мелісса Рід.

Вітальня Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі: дивіться фото

Секрет ідеальної вітальні зіркового подружжя полягає у майстерному поєднанні матеріалів та кольорів. Розкоші вдається досягти за рахунок поєднання натуральних матеріалів типу дерева, каменю, льону, м'яких текстур та металевими акцентами. Так, у вітальні Блейк Лайвлі є цегляна стіна, шкіряний диван, дерев'яна підлога та велика скляна люстра.

Цегляна стіна у вітальні Блейк Лайвлі: дивіться фото

Водночас використання меблів нейтральних кольорів, таких як світло-коричневий диван, дерев'яні стільці, металевий табурет створюють спокійну атмосферу. За словами дизайнерів, ці елементи дозволяють природним і архітектурним деталям створювати привабливий та вишуканий інтер'єр.

Відкриті дерев'яні балки в інтер'єрі: дивіться фото

До слова, важливу роль у вітальні Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі відіграє правильно підібране освітлення. Гірлянда з великими лампами додає простору химерності та затишку, а тепле світло створює інтимну та затишну атмосферу, ідеальну для вечірнього відпочинку або прийому гостей. Поєднання цих дерев'яних елементів із нейтральними тонами посилює привабливість кімнати, роблячи її одночасно стильною та комфортною.

Вітальня зіркового подружжя: дивіться відео

Щоб повторити дизайн органічної розкоші, як у вітальні Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі, треба поєднувати природні елементи з нейтральними відтінками. Дизайнери радять інвестувати у якісну дерев'яну підлогу, стільниці з каменю, лляні штори та оббивку, дерев'яні меблі та декор. Варто пам'ятати й про освітлення, тому стильна люстра чи підвісні ліхтарики додадуть простору домашнього затишку.