Акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль у серіалі "Емілі в Парижі", провела екскурсію головними місцями, де відбувалися події. Так, акторка показала, який насправді мають вигляд мають офіс, квартира, ресторан та інші головні місця серіалу.

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Інтер'єр головних локацій з серіалу "Емілі в Парижі"

Серіал "Емілі в Парижі" повністю віддзеркалює французьку культуру. Живучи у цьому місті, неможливо не надихатися естетикою та шармом місцевої архітектури. Так, головні локації серіалу мають не лише неймовірний дизайн, а й глибокий сенс.

Локація 1. Агенство, де працює Емілі

Локацією для зйомки робочого процесу стала агенція Agence Grateau, яка відома як Savoir. Це місце має не лише естетичний складник, а й психологічний, адже саме у цьому місці Емілі Купер розвивалася, знаходила свою опору та ґрунт.

Говорячи про дизайн інтер'єру Лілі Коллінз зауважила, що офіс має такий вигляд, ніби квартиру перетворили на офіс. Ліпнина, теплі кольори, затишна підлога й стильні люстри створюють кімнату, з якої не хочеться йти. Акторка зауважила, що разом з іншими жартувала, мовляв, офіс настільки розкішний, що у ньому можна жити.

Інтер'єр агенції Agence Grateau, де працювала Емілі – більше у галереї

До слова, офіс розташований на бульварі Османа, тому інтер'єр офісу повинен відповідати фантастичному екстер'єру. Кожна з кімнат офісу має особливий стиль. Якщо робочий простір нейтральний та спокійний, то конференц-зала має акцентний блакитний колір та золотий декор. Водночас кухня офісу має сучасний та стильний вигляд – чорні тумби у поєднанні з деревом мають приголомшливий вигляд. Що вражає найбільше – насправді серіал не знімали у будівлі на бульварі Османа, але дизайнери відтворили все до найменших дрібниць.

Офіс Сильвії також виділяється серед іншого простору й різко контрастує з іншими кімнатами. Так, ніжні рожеві відтінки, декор золотого відтінку підкреслюють особистість керівниці. Й хоча особистий робочий простір Емілі також має рожеві відтінки, однак вони різко контрастують з кабінетом Сильвії – теплі "дівчачі" та холодні кольори.

Головні локації серіалу "Емілі в Парижі": дивіться відео

Локація 2. Ресторан

У першому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" головні героїні ходили у справжній ресторан, який є у столиці Франці. Так, зйомки відбувалися у закладі під назвою Place de l'Estrapade.

Вже наступний сезон зйомки сцен у ресторані відбувалися у павільйоні, адже дизайнери повністю відтворили естетику закладу. Ба більше, з'явилася й функціональна кухня, яка була продумана до найменших дрібниць. На знімальному майданчику навіть був шеф-кухар із зіркою Мішлен, який створив ціле меню для серіального ресторану.



Ресторан з серіалу "Емілі в Парижі" / Скриншот

Дизайнери повністю відтворили головний червоний колір в інтер'єрі ресторану, додали різні таблички та декор. Усе це у комплексі створювало неймовірну розкішну атмосферу.

Цікаво, що з появою бабусі Джіджі естетика ресторану переосмислилася. Столи замінили на круглі, додали витончених нормандських рис. Втім, дизайнерка серіалу не виключає, що у майбутньому інтер'єр ресторану може знову змінитися.

Локація 3. Квартира Емілі Купер

Квартира Емілі натхненна chambre de bonne. Раніше так називали кімнати покоївок, які мешкали на найвищих поверхах французьких будівель. Хоча зараз немає покоївок, які б мешкали у таких будинках, втім квартири залишаються популярними й часто здаються в оренду.

Цікаво, що перший сезон дійсно знімали в одному з паризьких будинків. Оскільки після першого сезону мешканці будинку вирішили робити ремонт і реставрацію сходів, знімальній групі довелося шукати інший майданчик зі сходами.

Що стосується апартаментів, у яких мешкала Емілі, то вони мають доволі простий, але стильний вигляд. На цій локації глядачі не побачать екстравагантних елементів декору, вишуканого дизайну чи розкоші, однак квартира Емілі – максимально затишна. Велика кількість подушок, колірна гама та фотографії, які прикріплені просто до дерев'яних балок створюють теплу атмосферу дому.

Квартира Емілі Купер – більше у галереї

Варто зауважити, що чимало сцен з серіалу знімали на реальних локаціях. Режисерам доводилося домовлятися про оренду багатьох об'єктів, однак така клопітка робота дозволила створити розкішне зображення життя у Парижі.